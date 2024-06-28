У Раді пропонують підняти заплату помічникам нардепів вже з 1 липня: на скільки зросте виплата

Реалізація проєкту не потребуватиме додаткових фінансових витрат

У Верховній Раді пропонують підвищити заробітну плату помічників-консультантів народних депутатів. Наразі фонд оплати праці становить 88 тисяч, його пропонують підвищити до 132 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Зазначається, що це введення зареєструвала голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова.

До вищевказаного проєкту постанови прикріплена пояснювальна записка, у якій вказано, що народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта. Але фонд оплати праці на всіх помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором становить 88,4 тисячі грн на місяць у 2024 році.

"Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України", — йдеться у документі.

У постанові висунута пропозиція встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів (з 29,2), встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року.

Водночас ініціатор постанови запевняє, що реалізація проєкту не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат коштом державного бюджету України.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада готує звернення до Уряду через футболки, українці обурені.