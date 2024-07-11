Готові взяти пенсіонерів та видати бронь військовозобов’язаним: в Україні шукають водіїв на солідну зарплатню

В основному робота буде на території Миколаївської та Одеської областей

В Україні з’являється все більше вакансій із бронею від мобілізації. У Миколаєві шукають водія категорії СЕ, який не лише буде заброньований, а може розраховувати на високу оплату праці.

Відповідну вакансію розміщено на популярному сайті для пошуку роботи. Роботодавець шукає співробітника на повну зайнятість та обіцяє зарплату від 35 000 до 65 000 залежно від результатів роботи.

Підприємство шукає водія на автомобіль зерновозного зчеплення для офіційного працевлаштування, воно готове взяти ветерана чи пенсіонера. Військовозобов’язаних бронюють від мобілізації. Необхідний досвід роботи – від 1 року.

Роботодавець пропонує гнучкий графік роботи. Основні напрямки роботи Миколаївської та Одеської області, але іноді можливі відрядження по всій території України. Зарплата складається зі ставки + фіксована оплата за рейс (залежно від відстані перевезення вантажу) + добових у розмірі 300 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві шукають охоронця на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 000 гривень. Майбутнього співробітника готові забронювати від мобілізації.