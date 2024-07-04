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Платять 4 гривні за 1 кілометр та надають бронь: в Україні водіям пропонують 80 тисяч зарплати

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Вакансія водія з бронню. Новина оновлена 04 липня 2024, 14:30
Вакансія водія з бронню.. Фото Колаж "Телеграфу"

Досвід роботи від 1 року

В Україні дедалі більше з'являється високооплачуваних вакансій, де чоловікам пропонують роботу навіть з бронню. Так, одна з компаній готова платити до 80 тис. грн щомісяця водію вантажівки.

Відповідна вакансія з’явилась на одному з популярних сайтів для пошуку роботи. Основна умова працевлаштування — наявність прав категорії С-Е та досвід водіння від 1 року.

Зазначається, що основний обов'язок працівника — перевезення вантажу на автомобілі на довгі відстані по всій Україні.

Які вимоги висуває компанія

  • Порядність;
  • Досвід роботи від 1 року;
  • Наявність категорії водіння С-Е;
  • Знання автомобіля.

Що пропонує роботодавець

  • нічні вантажоперевезення по Україні;
  • офіційне працевлаштування;
  • бронь;
  • заробітна плата 4 грн за 1 км.

Витрата на дизельне пальне та заправку фіксована 32 л на 100 км. Обслуговування службових машин лише на АЗС WOG. Компанія перевозить за один рейс до 10−15 тонн. Протягом місяця водій проїжджає 10 000 -16 000 км, але можливо і більше.

Працівники їздять на вантажівках DAF. У компанії додають, що також шукають екіпажі з двома водіями на довгі відстані.

Водій не ремонтує авто, це відбувається виключно на СТО.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пропонують роботу з бронню від мобілізації, без досвіду і з зарплатою від 50 тисяч гривень.

Теги:
#Україна #Водій #Робота #Вакансія #Бронь