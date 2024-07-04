Платять 4 гривні за 1 кілометр та надають бронь: в Україні водіям пропонують 80 тисяч зарплати
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Досвід роботи від 1 року
В Україні дедалі більше з'являється високооплачуваних вакансій, де чоловікам пропонують роботу навіть з бронню. Так, одна з компаній готова платити до 80 тис. грн щомісяця водію вантажівки.
Відповідна вакансія з’явилась на одному з популярних сайтів для пошуку роботи. Основна умова працевлаштування — наявність прав категорії С-Е та досвід водіння від 1 року.
Зазначається, що основний обов'язок працівника — перевезення вантажу на автомобілі на довгі відстані по всій Україні.
Які вимоги висуває компанія
- Порядність;
- Досвід роботи від 1 року;
- Наявність категорії водіння С-Е;
- Знання автомобіля.
Що пропонує роботодавець
- нічні вантажоперевезення по Україні;
- офіційне працевлаштування;
- бронь;
- заробітна плата 4 грн за 1 км.
Витрата на дизельне пальне та заправку фіксована 32 л на 100 км. Обслуговування службових машин лише на АЗС WOG. Компанія перевозить за один рейс до 10−15 тонн. Протягом місяця водій проїжджає 10 000 -16 000 км, але можливо і більше.
Працівники їздять на вантажівках DAF. У компанії додають, що також шукають екіпажі з двома водіями на довгі відстані.
Водій не ремонтує авто, це відбувається виключно на СТО.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пропонують роботу з бронню від мобілізації, без досвіду і з зарплатою від 50 тисяч гривень.