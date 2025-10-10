Росія вдарила по енергетиці, українські міста поринули в темряву. Де діють графіки відключень (список)

Енергетики роблять все можливе, щоб повернути українцям світло

В ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія влаштувала масовану атаку на Україну безпілотниками та ракетами, основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. У кількох областях запровадили аварійні графіки відключення електроенергії.

Що треба знати

Перед холодами Росія активізувала удари по енергетичній інфраструктурі

Через нічний удар по Україні у Києві та області знеструмлено частину районів

Аварійні відключення електроенергії запроваджено в кількох регіонах України

"Телеграф" розповідає, де є перебої зі світлом через наслідки російських атак у п'ятницю, 10 жовтня. Вони торкнулися кількох регіонів.

Перебої зі світлом є у столиці та дев'ятьох областях

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти України 10 жовтня знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. В цих регіонах запроваджено аварійні відключення, повідомили в "Укренерго".

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, — йдеться у повідомленні

Київ та Київщина

У результаті ударів по критичній інфраструктурі столиці лівий берег Києва лишився без енергопостачання. Також є проблеми з подачею води. Наскільки дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють над відновленням електро- та водопостачання.

Школи та садочки працюють як Пункти незламності

Через наслідки нічної атаки та відсутність світла та води у частині міста навчальні заклади працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації. Крім того, школи й садочки лівого берега та частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності. Люди можуть приходити туди, щоб зарядити гаджети, зігрітися, а також отримати воду.

Лівий берег Києва після обстрілів занурився у темряву

Світяться лише поодинокі вікна

Люди використовують автономні джерела світла

Через відключення електроенергії не ходять тролейбуси та трамваї

Організовано автобусні маршрути:

№37ТР — від вул. Милославської до м "Лісова";

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від вул. Милославської до м "Почайна";

№8Т — від Дарницької площі до м "Позняки" (дублює трамвай №8);

збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.

Київська ОВА поінформувала, що знеструмлено близько 28 000 домоволодінь Броварського та Бориспільського районів. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Важливі об'єкти переходять на роботу від генераторів.

Внаслідок російських обстрілів частина Броварів та села Требухів і Княжичі залишилися без електрики. Заклади освіти та садочки перейшли на генератори.

Суми та область

За вказівкою НЕК "Укренерго", через наслідки обстрілів РФ на території Сумської області зранку 10 жовтня діють графіки аварійних відключень (ГАВ). Діють 10 черг споживачів. Енергетики наголосили, що на жаль, повідомити про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо.

Полтавська область

Внаслідок падіння уламків російських цілей та прямих влучань у Кременчуцькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, поінформували у Полтавській ОВА. Без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних споживачів. В області запровадили графіки аварійного відключення світла, зокрема й в обласному центрі.

Харківська область

Аварійні відключення світла запроваджено в Ізюмській громаді, час відсутності світла наразі невідомий. Також знеструмлення є у місті Балаклія та частково по території Балаклійської громади. ГАВ запроваджено й у Златопільській громаді.

Запорізька область — виникли проблеми з газопостачанням

Через наслідки російської атаки рано вранці у п'ятницю "Запоріжгаз" закликав жителів обмежити споживання природного газу у зв’язку з пошкодженням мережі. Проте декілька аварійних бригад оперативно виконали необхідний ремонт, тиск у мережі стабілізувався. Користуватися газом можна у звичному режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні холодів Росія намагається позбавити українців світла та тепла. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко поділився думками.