Вдома темрява, але інтернет є: що зробити, щоб Wi-Fi працював без світла
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Під час блекауту Wi-Fi можна врятувати
У багатьох з нас під час відключень світла першою "вмирає" не лампа, а Wi-Fi. Хоча інтернет-провайдер зазвичай продовжує подавати сигнал, сам модем і роутер без електрики просто вимикаються. Однак є гарна новина — є кілька простих способів тримати інтернет "живим" навіть у темряві.
"Телеграф" розповість, що треба зробити, щоб інтернет працював під час блекаутів. Звичайно ж, якщо домашній Wi-Fi у вас не на оптоволокні, це неможливо. Тому варто дізнатися у провайдера, який спосіб підключення у вас.
Що зробити, щоб інтернет працював без світла
- Міні-UPS — маленька батарея для роутера
Це щось на кшталт павербанку, але спеціально для інтернет-обладнання. Підключається замість звичайної розетки й автоматично підживлює роутер, коли світла нема. Він може працювати 2-4 години.
- Телефон як точка доступу
Не забувайте, що інтернет можна увімкнути через мобільний. У більшості смартфонів є функція "Точка доступу". Увімкнув — і роздаєш інтернет на ноутбук чи інший телефон, якщо є зв'язок. Це врятує вас як запасний варіант, адже так витрачатиметься мобільний трафік.
- Звичайний UPS
Це більша "коробка", яку часто ставлять для комп’ютерів. Вона тримає живлення кілька годин. До неї можна підключити модем, роутер і навіть ноутбук. Він добре підходить для відключень на кілька годин. Однак його варто підібрати за потужністю (але роутер споживає небагато).
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити грілку з дешевих інгредієнтів. Для цього вам навіть окріп не потрібен.