Вдома темрява, але інтернет є: що зробити, щоб Wi-Fi працював без світла

Під час блекауту Wi-Fi можна врятувати

У багатьох з нас під час відключень світла першою "вмирає" не лампа, а Wi-Fi. Хоча інтернет-провайдер зазвичай продовжує подавати сигнал, сам модем і роутер без електрики просто вимикаються. Однак є гарна новина — є кілька простих способів тримати інтернет "живим" навіть у темряві.

"Телеграф" розповість, що треба зробити, щоб інтернет працював під час блекаутів. Звичайно ж, якщо домашній Wi-Fi у вас не на оптоволокні, це неможливо. Тому варто дізнатися у провайдера, який спосіб підключення у вас.

Що зробити, щоб інтернет працював без світла

Міні-UPS — маленька батарея для роутера

Це щось на кшталт павербанку, але спеціально для інтернет-обладнання. Підключається замість звичайної розетки й автоматично підживлює роутер, коли світла нема. Він може працювати 2-4 години.

Телефон як точка доступу

Не забувайте, що інтернет можна увімкнути через мобільний. У більшості смартфонів є функція "Точка доступу". Увімкнув — і роздаєш інтернет на ноутбук чи інший телефон, якщо є зв'язок. Це врятує вас як запасний варіант, адже так витрачатиметься мобільний трафік.

Звичайний UPS

Це більша "коробка", яку часто ставлять для комп’ютерів. Вона тримає живлення кілька годин. До неї можна підключити модем, роутер і навіть ноутбук. Він добре підходить для відключень на кілька годин. Однак його варто підібрати за потужністю (але роутер споживає небагато).

