Укр

Дважды в день - уже дорого: во сколько обойдется зарядка телефона по новым тарифам

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Зарядка телефона
Зарядка телефона. Фото Mobile Fun

Все зависит от того, сколько электроэнергии потребляет телефон

С 1 июня 2024 года в Украине выросли тарифы на свет для бытовых потребителей — теперь использование электроэнергией обойдется гораздо дороже. Раньше мы уже рассказывали, сколько будет стоить пользование компьютером в месяц по новым тарифам.

Теперь "Телеграф" решил разобраться, сколько стоит зарядить телефон и сколько можно потратить денег за месяц.

Стоит отметить, что на сегодняшний день тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт. Эту цену в Украине установили с 1 июня этого года. До этого украинцы платили 2,64 грн/кВт*ч.

Так, за один час зарядки недорогая модель телефона потребляет 0,05 кВт/ч. Таким образом, за один час мы заплатим 20 копеек. Если же включать телефон на зарядку по часу каждый день недели, то это будет стоить нам минимум 1 грн 40 копеек в месяц.

Допустим, заряжать телефон нужно каждый день в течение 30 дней. В это случае за использование прибора мы заплатим 54 гривны в месяц.

Однако стоит обратить внимание, что при расчетах бралось минимальное потребление электроэнергии при зарядке телефона. В случае, если оно будет больше, изменится и сумма оплаты.

Ранее мы рассказывали, сколько будет стоить принять душ по новым тарифам. Также "Телеграф" писал, во сколько обойдется сушка волос феном по новому тарифу.

Теги:
#Тариф #Телефон #Свет