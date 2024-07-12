Дважды в день - уже дорого: во сколько обойдется зарядка телефона по новым тарифам

Все зависит от того, сколько электроэнергии потребляет телефон

С 1 июня 2024 года в Украине выросли тарифы на свет для бытовых потребителей — теперь использование электроэнергией обойдется гораздо дороже. Раньше мы уже рассказывали, сколько будет стоить пользование компьютером в месяц по новым тарифам.

Теперь "Телеграф" решил разобраться, сколько стоит зарядить телефон и сколько можно потратить денег за месяц.

Стоит отметить, что на сегодняшний день тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт. Эту цену в Украине установили с 1 июня этого года. До этого украинцы платили 2,64 грн/кВт*ч.

Так, за один час зарядки недорогая модель телефона потребляет 0,05 кВт/ч. Таким образом, за один час мы заплатим 20 копеек. Если же включать телефон на зарядку по часу каждый день недели, то это будет стоить нам минимум 1 грн 40 копеек в месяц.

Допустим, заряжать телефон нужно каждый день в течение 30 дней. В это случае за использование прибора мы заплатим 54 гривны в месяц.

Однако стоит обратить внимание, что при расчетах бралось минимальное потребление электроэнергии при зарядке телефона. В случае, если оно будет больше, изменится и сумма оплаты.

Ранее мы рассказывали, сколько будет стоить принять душ по новым тарифам. Также "Телеграф" писал, во сколько обойдется сушка волос феном по новому тарифу.