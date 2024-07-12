Милованов заявив, що антикорупціонер Жернаков у нього не працює: у чому суть скандалу

Події розвиваються навколо Київської школи економіки

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що очільник "Фундації "DEJURE" (аналітичного центру для сприяння розвитку правовладдя та реформ у сфері правосуддя) Михайло Жернаков працює в зазначеному освітньому закладі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Зазначив, що низка українських ЗМІ продовжують безпідставно пов’язувати Жернакова зі школою економіки.

"Атака продовжується. Тепер Страна ЮА написала, що Кабмін дав бронь Київській школі економіки, щоб забронювати Жернакова. Правда Жернаков у нас не працює. Але кого це цікавить!" — йдеться у дописі.

До слова, кілька українських ЗМІ, зокрема "Закон і бізнес", раніше опублікували інформацію про те, що очільник "Фундації "DEJURE" Михайло Жернаков нібито перебував у розшуку через неявку до ТЦК за повісткою. Зрештою, він був затриманий та оштрафований за ухилення від мобілізації на суму 5300 грн.

Михайло Жернаков

За інформацією "Закону й бізнесу", Жернаков пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби, а раніше встановлений діагноз про плоскостопість лікарі спростували.

Тоді, як запевняє видання, Жернаков надав у ТЦК довідку про те, що працевлаштувався викладачем у Київську школу економіки та має науковий ступінь доктора наук. Як з’ясувалося, це не відповідає дійсності.

За інформацією видання, у науковій роботі Жернакова, а саме у його докторській дисертації, виявили академічний плагіат, що позбавило його можливості викладати у вищому навчальному закладі.

До слова, Жернакова пов’язують з головою правління "Центру протидії корупції" Віталієм Шабуніним, проти якого ДБР вже порушило три кримінальні справи: підробка документів від НАЗК, ухилення від мобілізації та привласнення гуманітарного автомобіля.

Щодо останнього, то, як з’ясували ЗМІ, Шабунін числився бойовим медиком і отримував надбавки за службу, залишаючись при цьому у Києві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ДБР України висунуло звинувачення екс-співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та співробітнику прикордонної служби, який допоміг йому нелегально залишити країну.