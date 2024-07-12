Милованов заявил, что антикоррупционер Жернаков у него не работает: в чем суть скандала

События развиваются вокруг Киевской школы экономики

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что руководитель "Фундации DEJURE" (аналитического центра для содействия развитию правовластия и реформ в сфере правосудия) Михаил Жернаков работает в указанном образовательном учреждении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Отметил, что ряд украинских СМИ продолжают безосновательно связывать Жернакова со школой экономики.

"Атака продолжается. Теперь Страна ЮА написала, что Кабмин дал бронь Киевской школе экономики, чтобы забронировать Жернакова. Правда Жернаков у нас не работает. Но кого это интересует!" — говорится в сообщении.

К слову, несколько украинских СМИ, в частности "Закон и бизнес", ранее опубликовали информацию о том, что глава "Фундации "DEJURE" Михаил Жернаков якобы находился в розыске из-за неявки в ТЦК по повестке. В итоге он был задержан и оштрафован за уклонение от мобилизации в размере 5300 грн.

Михаил Жернаков

По информации "Закона и бизнеса", Жернаков прошел ВЛК и был признан годным к службе, а ранее установленный диагноз о плоскостопии врачи опровергли.

Тогда, по заверению издания, Жернаков предоставил в ТЦК справку о том, что трудоустроился преподавателем в Киевскую школу экономики и имеет степень доктора наук. Как выяснилось, это не соответствует действительности.

По информации издания, в научной работе Жернакова, а именно в его докторской диссертации, был обнаружен академический плагиат, что лишило его возможности преподавать в высшем учебном заведении.

К слову, Жернакова связывают с председателем правления "Центра противодействия коррупции" Виталием Шабуниным, против которого ДБР уже возбудило три уголовных дела: подделка документов от НАПК, уклонение от мобилизации и присвоение гуманитарного автомобиля.

Что до последнего, то, как выяснили СМИ, Шабунин числился боевым медиком и получал надбавки за службу, оставаясь при этом в Киеве.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ДБР Украины выдвинуло обвинение экс-совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и сотруднику пограничной службы, который помог ему нелегально покинуть страну.