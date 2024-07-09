За партнера Коломойського, який втік за кордон, взялося ДБР: затримано його спільника

Боголюбову повідомили про підозру за двома статтями

Державне бюро розслідувань України висунуло звинувачення екс-співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та співробітнику прикордонної служби, який допоміг йому нелегально залишити країну. Затримано керівника групи інспекторів прикордонного контролю пункту "Ягодин".

Як повідомляється на сайті ДБР, розслідування виявило, що 24 червня 2024 року олігарх разом із близьким родичем виїхав потягом "Київ — Хелм", хоча офіційно кордон не перетинав. Встановлено, що Боголюбов використав недійсний український паспорт, який належить громадянинові, який перебуває в Україні.

Затриманий прикордонник передав документи пасажирів підлеглому, заявивши про особисту перевірку купе Боголюбова та його супутника. На польській стороні олігарх уже пред’явив свій справжній закордонний паспорт.

Боголюбову та прикордоннику пред’явлено звинувачення у незаконному переправленні осіб через держкордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Олігарху також ставиться в провину незаконне заволодіння паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).

Максимальне покарання за цими статтями – до 7 років позбавлення волі. Прикордонника взято під варту з можливістю внесення застави у 25 млн гривень.

Нагадаємо, за даними, раніше оприлюдненими "УП", Боголюбов залишив Україну в ніч проти 24 червня поїздом Київ – Хелм. Причиною втечі назвали те, що БЕБ готує йому підозру у справі "ПриватБанку". Наразі бізнесмен, за даними видання, в Австрії. Цікаво, що Боголюбову 62 роки й він міг залишити Україну, попри мобілізацію. Проте бізнесмен виїхав за підробленими документами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2023 році Боголюбов закрутив роман із високопоставленою чиновницею з Міністерства закордонних справ. Його обраницею, як писали ЗМІ стала перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. У березні Еміне Джапарова нібито народила від нього дочку. У квітні цього року Джапарову звільнили з посади у Кабміні.