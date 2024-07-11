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Забудьте про "понти", "тусовки" та "лажу": як замінити тюремний жаргон українською

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Українська мова Новина оновлена 11 липня 2024, 15:50
Українська мова. Фото Колаж "Телеграфу"

Від таких слів варто відмовитись

Багато українців під час повсякденного спілкування використовують жаргонні слова. Часто вони мають "кримінальне" походження.

"Телеграф" з'ясовував, які саме, на перший погляд, звичні слова прийшли з тюремного жаргону. Також ми спробуємо підібрати їм замінники.

Понт

Серед кримінальників цей термін спочатку мав кілька значень. Зокрема, так називали відволікання уваги, дію, що здійснюється напоказ та демонстративну розкіш.

З часом це слово та фрази з ним міцно увійшло до лексикону українців. Проте їх можна замінити:

  • без понтів — просто, природно;
  • з понтом — помпезно;
  • бути на понтах — вихвалятися;
  • брати на понт — блефувати, обдурювати.

Тусовка

Мовою арго тусовкою називали спільноту злочинців. З часом це слово набуло іншого значення — група людей, об’єднаних спільними інтересами, або вечірка. Замінити його можна наступними словами: гульки, толока, гульбини.

Косяк

У кримінальному світі косяк — це один ув’язнений або група ув’язнених, а також косий погляд чи помилка. Саме в останньому значенні це слово найчастіше вживається зараз. Замість нього можна сказати: невдача, осічка, провал.

Лажа, облажатися

На тюремному жаргоні лажею називають ганьбу. Також замінити його можна наступними словами: хиба, халепа, промах. А "облажатися" це значить повністю провалити справу, не впоратися з завданням. Замість "облажатися" можна сказати "зганьбитися".

Стукач

У місцях позбавлення волі стукачами називають донощиків, які співпрацюють з адміністрацією. У звичайному житті стукачем називають ябеду чи людину, яка поскаржилася, наприклад, в органи. Це слово можна замінити на наступні: донощик, виказувач, викажчик, сексот.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як потрібно правильно просити вибачення українською мовою. Та чому треба забути про слово "вибачаюсь" в українській мові.

Теги:
#Українська мова #Арго #Правопис