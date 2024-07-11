Забудьте про "понти", "тусовки" та "лажу": як замінити тюремний жаргон українською
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Від таких слів варто відмовитись
Багато українців під час повсякденного спілкування використовують жаргонні слова. Часто вони мають "кримінальне" походження.
"Телеграф" з'ясовував, які саме, на перший погляд, звичні слова прийшли з тюремного жаргону. Також ми спробуємо підібрати їм замінники.
Понт
Серед кримінальників цей термін спочатку мав кілька значень. Зокрема, так називали відволікання уваги, дію, що здійснюється напоказ та демонстративну розкіш.
З часом це слово та фрази з ним міцно увійшло до лексикону українців. Проте їх можна замінити:
- без понтів — просто, природно;
- з понтом — помпезно;
- бути на понтах — вихвалятися;
- брати на понт — блефувати, обдурювати.
Тусовка
Мовою арго тусовкою називали спільноту злочинців. З часом це слово набуло іншого значення — група людей, об’єднаних спільними інтересами, або вечірка. Замінити його можна наступними словами: гульки, толока, гульбини.
Косяк
У кримінальному світі косяк — це один ув’язнений або група ув’язнених, а також косий погляд чи помилка. Саме в останньому значенні це слово найчастіше вживається зараз. Замість нього можна сказати: невдача, осічка, провал.
Лажа, облажатися
На тюремному жаргоні лажею називають ганьбу. Також замінити його можна наступними словами: хиба, халепа, промах. А "облажатися" це значить повністю провалити справу, не впоратися з завданням. Замість "облажатися" можна сказати "зганьбитися".
Стукач
У місцях позбавлення волі стукачами називають донощиків, які співпрацюють з адміністрацією. У звичайному житті стукачем називають ябеду чи людину, яка поскаржилася, наприклад, в органи. Це слово можна замінити на наступні: донощик, виказувач, викажчик, сексот.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як потрібно правильно просити вибачення українською мовою. Та чому треба забути про слово "вибачаюсь" в українській мові.