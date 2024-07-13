"Де відповідь"?: росіян розлютила заява Буданова про замах на Путіна

Деякі росіяни не виключають, що Путіна можуть усунути навіть не іноземні спецслужби

Глава ГУР МО України Кирило Буданов прокоментував спроби вбити президента Росії Володимира Путіна. За його словами, серед оточення диктатора є люди, яких він давно перестав влаштовувати.

Про це головний український розвідник розповів у інтерв’ю NV. У Росії ці заяви відреагували з обуренням.

Кирило Буданов не розкривав подробиць замахів на російського президента, просто зазначив, що знає про ці спроби. Але, як бачимо, жодна з них не мала успіху.

Він додав, що Путін більше не є компромісною фігурою для свого оточення і "третейським суддею", який би всіх влаштовував.

"Це не про компроміс вже давно", — сказав глава ГУР.

У Росії ці слова розцінили як погрози. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков поспішив виступити із заявою, а росіяни у коментарях розділилися на два табори. Одні почали хвалити російського диктатора та освідчуватися йому в коханні, інші припустили, що Путіна вб’ють свої ж. А дехто навіть звинуватив Україну в замахах на словацького прем’єр-міністра Роберто Фіцо та президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

"Усі погрози від київського режиму очевидні. Тому безпека першої особи забезпечується на належному рівні", — сказав Дмитро Пєсков.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Путін наказав вбити голову німецького заводу Rheinmetall Арміна Паппергера. Спецслужби США та Німеччини вчасно розкрили план та запобігли замаху. У НАТО заявили, що Росія веде "ворожі дії" проти Заходу.