Рубав дерево на благо армії РФ, а воно його вбило: в Росії загинув голова району

Помер вже в лікарні від отриманих травм

У п'ятницю, 5 липня, в Росії загинув голова Совєтського району Курської області Сергій Бєлих. На нього впало дерево під час заготівлі дров для потреб російської окупаційної армії.

Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов. За його словами, інцидент стався у п'ятницю вранці.

Саме тоді в області неподалік від селища Кшенський відбувались роботи із заготівлі дров для потреб "СВО".

Сергій Бєлих

"Унаслідок падіння зрубаного дерева постраждав в.о. голови Радянського району Сергій Валентинович Бєлих. Негайно його доставили до районної лікарні для надання допомоги", — написав Смирнов у своєму Telegram-каналі.

Проте через деякий час Бєлих помер у шпиталі від отриманих травм.

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Також Росію накрив потужний ураган "Орхан". У Московській області шквальний вітер повалив дерева, а злива перетворила дороги на ріки.

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