"Где ответка"?: россиян взбесило заявление Буданова про покушение на Путина

Некоторые россияне не исключают, что Путина могут устранить даже не иностранные спецслужбы

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов прокомментировал попытки убить президента России Владимира Путина. По его словам, в окружении диктатора есть люди, которых он давно перестал устраивать.

Об этом главный украинский разведчик рассказал в интервью NV. В России на эти заявления отреагировали с возмущением.

Кирилл Буданов не стал раскрывать подробности покушений на российского президента, просто отметил, что знает об этих попытках. Но, как видим, ни одно из них не увенчалось успехом.

Он добавил, что Путин больше не является компромиссной фигурой для своего окружения и "третейским судьей", который всех бы устраивал.

"Это не о компромиссе уже давно", — сказал глава ГУР.

В России эти слова расценили как угрозы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил выступить с заявлением, а россияне в комментариях разделились на два лагеря. Одни начали хвалить российского диктатора и признаваться ему в любви, другие предположили, что Путина убью свои же. А некоторые даже обвинили Украину в покушениях на словацкого премьер-министра Роберто Фицо и президента Ирана Ибрагима Раиси.

"Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", — сказал Дмитрий Песков.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Путин приказал убить главу немецкого завода Rheinmetall Армина Паппергера. Спецслужбы США и Германии вовремя раскрыли план и предотвратили покушение. В НАТО заявили, что Россия ведет "враждебные действия" против Запада.