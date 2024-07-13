Благодійники передали допомогу ГУР та особисто Буданову: чим поповнився арсенал розвідників (фото)

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія", спільно з Благодійним фондом "Батальон волонтер" та партнерами, передав допомогу Головному управлінню розвідки МО та особисто її керівнику — Кирилу Буданову. Благодійники передали ГУР автомобіль, потужні зарядні станції, генератор, мавіки, fpv-дрони та символічний подарунок — старовинні карти України. Зібрати великий вантаж допомогли меценати — Святослав Нечипоренко (EDG Group), Олександр Запишний, Олег Кобра та родина Герег.

Про це повідомляє військовий оглядач Роман Бочкала у своєму Telegram.

"Разом з фондом "Надія" ми регулярно допомагаємо Силам оборони України, в тому числі — і нашим героїчним розвідникам. Бійці ГУР під керівництвом генерал-лейтенанта Кирила Буданова не лише займаються розвідкою, а і безпосередньо беруть участь у найзапекліших боях, планують і реалізують блискучі спецоперації як на території України, так і за її межами. Результати їхньої роботи, більшість з яких, звісно, залишаються в таємниці, колись неодмінно увійдуть в підручники з історії та військової справи. Тому допомогти героям-розвідникам і передати необхідні засоби особисто Кирилу Олексійовичу — велика честь для нас і наших партнерів", — розповів перший заступник голови комітету ВР з питань здоровʼя нації, голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи "Надія" Валерій Дубіль.

Роман Бочкала зауважив, що БФ "Батальон волонтер" та аудиторія телеграм каналу Bochkala_war зібрали допомогу Силам оборони України на суму понад 60 млн грн, а саме — 95 авто, більш ніж 200 мавіків різних модифікацій, 500 FPV-дронів, 40 РЕБ, зарядні станції, бронежилети, шоломи, спальники, шини, рації планшети та ремонти техніки.

"Значна частина цієї допомоги була спрямована саме бойовим підрозділам Головного управління розвідки, які демонструють велику ефективність у полі бою — є взірцем мужності та професіоналізму", — додав Бочкала.

Зауважимо, що команда фонду "Надія" спільно з партнерами вже передавала для потреб різних підрозділів ГУР два авто, більше сотні fpv-дронів, старлінки, дрони та тепловізори. За словами розвідників, уся надана допомога допомагає бійцям виконувати бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту.