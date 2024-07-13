Благотворители передали помощь ГУР и лично Буданову: чем пополнился арсенал разведчиков (фото)

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надия" совместно с Благотворительным фондом "Батальон волонтер" и партнерами передал помощь Главному управлению разведки МО и лично ее руководителю — Кириллу Буданову. Благотворители передали ГУР автомобиль, мощные зарядные станции, генератор, мовики, fpv-дроны и символический подарок — старинные карты Украины. Собрать большой груз помогли меценаты – Святослав Нечипоренко (EDG Group), Александр Запышный, Олег Кобра и семья Герег.

Об этом сообщает военный обозреватель Роман Бочкала в своем Telegram.

"Вместе с фондом "Надия" мы регулярно помогаем Силам обороны Украины, в том числе и нашим героическим разведчикам. Бойцы ГУР под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова не только занимаются разведкой, но и непосредственно участвуют в самых ожесточенных боях, планируют и реализуют блестящие спецоперации как на территории Украины, так и за ее пределами. Результаты их работы, большинство из которых, конечно, остаются в тайне, когда-то непременно войдут в учебники по истории и военному делу. Поэтому помочь героям-разведчикам и передать необходимые средства лично Кириллу Алексеевичу – большая честь для нас и наших партнеров", — рассказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы "Надия" Валерий Дубиль.

Роман Бочкала отметил, что БФ "Батальон волонтер" и аудитория телеграмм канала Bochkala_war собрали помощь Силам обороны Украины на сумму свыше 60 млн грн, а именно — 95 авто, более 200 языков различных модификаций, 500 FPV-дронов, 40 РЭБ, зарядные станции, бронежилеты, шлемы, спальники, шины, рации планшеты и ремонт техники.

"Значительная часть этой помощи была направлена именно боевым подразделениям Главного управления разведки, которые демонстрируют большую эффективность в поле боя — образец мужества и профессионализма", — добавил Бочкала.

Заметим, что команда фонда "Надежда" совместно с партнерами уже передавала для нужд разных подразделений ГУР два авто, более сотни fpv-дронов, старлинки, дроны и тепловизоры. По словам разведчиков, вся оказанная помощь помогает бойцам выполнять боевые задания на самых горячих участках фронта.