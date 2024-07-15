У Києві вперше за новим стилем святкують Хрещення Русі: ексклюзивні фото та відео служби ПЦУ

Раніше це свято відзначалося 28 липня

У понеділок, 15 липня, в Україні відзначається День хрещення Київської Русі-України. Вперше це свято відзначається саме цього дня, що пов’язано з переходом Православної Церкви України на новий календар.

Всеукраїнську молитву з нагоди 1036-х роковин Хрещення України-Руси, дня пам’яті святого рівноапостольного князя Київського Володимира та Дня Української Державності в Успенському соборі Києво-Печерської лаври провів Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський та всієї України Епіфаній. На богослужінні побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, він зробив фото та відео урочистої події.

На молитву зібралося багато людей, храм був заповнений. Багато було служителів Церкви, але також і велика кількість мирян — і чоловіків і жінок різного віку.

Поруч із вівтарем стояв і п’ятий президент України Петро Порошенко зі своєю дружиною Мариною. На експрезиденті була вишиванка, на його дружині — біла сукня в етнічному стилі, також прикрашена вишивкою.

Цікаво, що одяг Епіфанія також прикрашений візерунком у стилі вишиванки червоного та чорного кольорів. Виглядає це дуже урочисто та патріотично.

"Знову, як це вже було не раз в нашій історії, безжальні чужинці хочуть поглинути нас, знищити, стерти пам’ять про наш народ. Але на нашому боці правда, і тому ми віримо у Божу допомогу в цій боротьбі за мирне майбутнє для України, для прийдешніх поколінь", — написав Епіфаній у посланні Священного Синоду з нагоди 1036-річчя Хрещення України-Руси та Дня української державності.

Нагадаємо, раніше ці свята Україна відзначала 28 липня. Однак після того, як ПЦУ перейшла на новий юліанський календар, дати свят змістилися на 15 липня.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Української державності. Він зазначив, що світ надихається стійкістю українців, згуртованістю народу та бажанням жити.