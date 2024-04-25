Російський паспорт і звинувачення ЗСУ в обстрілах: що відомо про настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія

За кілька місяців після вторгнення РФ Арсеній радив вірянам шукати винних у війні "всередині себе".

У середу, 24 квітня, СБУ повідомила про підозру настоятелю Святогірської лаври Арсенію, який "підказав" окупантам позиції ЗСУ на Донеччині. Митрополит УПЦ (Московського патріархату) потрапив у поле зору спецслужб ще 2014 року – коли під час війни на сході України лавру запідозрили в сприянні терористам т.зв "ДНР".

Колишній ватажок донецьких бойовиків, росіянин Ігор Стрєлков (Гіркін) хвалився, що монахи лаври входили до складу його особистої охорони. За свідченнями українських бійців, на території обителі з самісінького початку гібридної агресії Росії розташувалися бойовики, які зберігали там боєприпаси.

Хоча митрополит Арсеній відкидав будь-які закиди у співпраці з терористами чи проросійській позиції, його наступні заяви свідчили про протилежне. "Телеграф" розповідає про найскандальніші факти.

Критикував СБУ і "злив" дані про блокпости

24 квітня 2024 року Служба безпеки України повідомила, що задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври.

За даними слідства, клірик просто під час літургії "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Згодом відеозапис промови опублікували на сайті лаври та в місцевих Telegram-каналах.

"Клірик намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі", — зазначають в СБУ.

"Телеграфу" вдалося знайти, ймовірно, ту саму літургію, під час якої Арсеній не лише перелічував локації, де на той час були розміщені блокпости, а й сипав обвинуваченнями в бік Служби безпеки України та поліції.

Наприкінці вересня минулого року в лаврі оголосили про святкування Собору Святогірських святих – це одна з головних подій святині, на яку зазвичай з’їжджаються паломники УПЦ МП з усієї України. І 2023 року, попри явну небезпеку таких зборів, вірян автобусами везли на масовий молебень.

Правоохоронці намагалися пояснити прочанам, що перебувати у Святогірській лаврі небезпечно через загрозу російських обстрілів. Масові скупчення людей у регіоні, на жаль, не раз ставали мішенню військ РФ. Деякі з автобусів, якими перевозили паломників, зупиняли для перевірок – це стандартна процедура на деокупованих чи прифронтових територіях. Частину громадян на основі перевірок не пропустили далі.

Цей факт обурив митрополита Арсенія, який розкритикував українські спецслужби.

"Приїжджали працівники СБУ для співбесіди: "Що у вас буде на свято?" Я розповів, що буде і як у нас відбуватиметься богослужіння. Добре і мирно начебто розійшлися. Але сьогодні три пости у Тетянівці стоять (далі він перелічив їхні місця розташування. – Ред.)… Стоять, перевіряють паспорти, фотографують людей, записують дані, електронні пошти, номер мобільного телефону у кожного. Але це порушення юридичних прав. Чи так вони записували 32 тисячі хасидів в Умані, які приїжджали на святкування [юдейского] Нового року?" — скаржився митрополит. А надалі заявив, що недопуск прочан – це ознака недемократичності влади.

Ця промова була опублікована майже на всіх ресурсах Святогірської лаври — наприклад, лише на YouTube кількість підписників каналу сягає позначки в 300 тисяч. Очевидно, що промови російськомовного священника дивляться не лише в Україні.

Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Арсенію загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Громадянська війна" та звинувачення в бік ЗСУ

Ім'я Арсенія в миру — Ігор Яковенко. Народився священнослужитель в Карелії (Росія). В юності рік відслужив у Радянській Армії. Став благочинним Святогірського монастиря 1993 року, через два роки після цього був призначений намісником святині.

2018 року одіозний митрополит в інтерв’ю РБК-Україна заявляв, що війну на сході почала не Росія, а Україна, і звинувачував українських військових в обстрілі міст Донеччини:

"За вказівкою Турчинова сюди прийшли війська і почали бомбити Слов'янськ, казали, що це Росія бомбардує. Я бачив українські гаубиці, "Урагани", які стріляли по Слов'янську, — заявляв намісник. — Тепер, коли конфлікт дійшов вже до такої міри, то йдуть обстріли з двох сторін. А розпочався він зі Слов'янська, з волі Турчинова, влітку 2014 року".

Також Арсеній висловлював думку, що на сході триває "громадянська війна". Навіть після повномасштабного вторгнення РФ архієрей дозволяв собі звинувачення на адресу українських воїнів.

12 жовтня 2023 року на сайті Святогірської лаври було опубліковано звернення Арсенія "Про цинічний обстріл лаври, людей похилого віку, жінок та дітей". За день до цього святиня потрапила під удар російських окупантів, проте митрополит почав натякати, що обстріл здійснили Сили оборони України: мовляв, стріляли звідкись неподалік.

Зеленим кольором позначено території, звільнені від російських окупантів восени 2022 року

"Снаряд було випущено зі зброї, що стріляє на дальність 500 метрів. Найбільше – 900 метрів. Це підтвердили і МНС, і поліція, і слідчі, які вчора приїжджали… Тобто постріли по нашій обителі, храму Божої Матері зробили з того боку [Сіверського] Дінця", — заявив він.

З іншого боку річки, зазначимо, розташоване місто Святогірськ, підконтрольне Україні.

Після російського вторгнення Арсеній взагалі радив вірянам шукати винних у війні "всередині себе". Відео з його промовою нині видалене з YouTube, однак текстова версія основних тез зберіглася в релігійних ЗМІ.

"І як же сьогодні, браття та сестри, від багатьох можна почути, навіть з огляду на теперішні обставини, в яких намагаються звинуватити всіх, хто б їм на дорозі не попався, всі їм винні в їхньому нещасті: держава, політика, економіка, Америка, патріарх (ймовірно, мається на увазі росіянин Кирило Гундяєв. – Ред.). Хто там ще винний? Всі винні. А всередину себе ми забули зазирнути? Так, це ми винні в цьому безумстві, яке зараз робиться, браття та сестри. Кожен із нас. Гріхами своїми ми притягли цю біду", – сказав Арсеній.

"Винна" Україна, бо не здалася

Протягом окупації Святогірська росіянами 2022 року, лавра не контролювалася окупантами і стала сховищем не лише для священників, а й близько 600 прочан і мирних жителів, які шукали безпечного місця. Арсеній також не виїжджав з території Святогірської лаври.

У перший день червня обитель зазнала руйнувань внаслідок щільного російського обстрілу – загинули двоє монахів та черниця. Під час боїв за місто монастир постійно ставав ціллю ворожих ударів. Україна працювала над організацією гуманітарних коридорів для евакуації та вивозила людей, коли дозволяла безпекова ситуація.

Українська розвідка тоді звітувала, що близько 100 ченців відмовилися залишати територію лаври. Частину з них неможливо було евакуювати через поранення, вік та хвороби. Для них українські військові, ризикуючи життям, доставляли гуманітарні вантажі – їжу, воду та медикаменти. Пізніше нацгвардієць Віталій Марків, який брав участь в операції зі звільнення міста, розповів шокуючі подробиці про настрої деяких людей, які переховувалися в обителі:

"Цивільне населення там переховувалось, бо там дуже хороші підвали. Найбільше, що мене здивувало, що люди які там ховались, казали, що це все винна Україна, бо Україна не здалась. Бо якби Україна здалась, не було б війни, – сказав Марків в ефірі радіо НВ. – Я не розумію, яким чином можна до такого додуматись і до чого їм промили мізки".

Настоятель лаври Арсеній, своєю чергою, заявляв, що українська сторона нібито не піклувалася про священників лаври під час бойових дій.

"Ми три з половиною місяці були під обстрілами, і ніхто не спитав, що ми тут і як ми тут. І співчуття не висловили про загиблих наших братів і сестер", — стверджував він.

Має паспорт РФ?

На початку 2023 року стало відомо що президент Володимир Зеленський своїм указом призупинив українське громадянство Арсенія та ще 12 представників УПЦ МП.

Та одночасно з українським, церковний діяч нібито має і російський паспорт. OSINT-блог Molfar повідомляв, що виданий в РФ документ є дійсним. Принаймні російські бази даних містять інформацію про те, що паспорт Яковенка "серед недійсних не значиться". Дані про Арсенія вдалося знайти і в реєстрі виборців Воронезької області, де раніше мешкав чоловік. Офіційно цю інформацію підтверджено не було.

Дані з російських реєстрів станом на 24 квітня 2024 року

Цікаво, як після висунутої Арсенію підозри складеться доля Святогірської лаври – "перлини" Донеччини, підконтрольної Московському патріархату. Торік ​Донецька обласна військова адміністрація обіцяла переглянути договір з УПЦ МП щодо прав на об’єкти святині. Переходити до Православної церкви України Арсеній, як і більшість ченців лаври, не були налаштовані.