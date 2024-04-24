"Підказав" позиції ЗСУ просто під час літургії: СБУ взялася за настоятеля Святогірської лаври (фото)

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Митрополит Святогірської лаври Арсеній отримав підозру від Служби Безпеки України через те, що "підказав" російським окупантам позиції Збройних Сил України на Донеччині. Підривну діяльність він здійснював під час літургії.

Про це інформує СБУ. Зазначається, що йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія. За даними слідства, клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час його літургії. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі телеграм-каналу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб митрополит намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі. Та, за даними слідства, він ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ "громадянським конфліктом".

Митрополит Арсеній

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Зауважимо, що перед тим, як про затримання клірика повідомила СБУ, про обшуки у нього інформував нардеп Артем Дмитрук.

"Союз православних журналістів повідомляє з посиланням на джерело, що митрополита відвезли до Слов'янська на допит, а потім повезуть до Дніпра для винесення судового рішення", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві СБУ викрила та затримала російського агента, який намагався виявити та скоригувати ворожий вогонь по українських системах ППО у Київській та Черкаській областях. Зловмисник, який діяв під виглядом продавця хімії, прибув до України напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.