"Найкраща можливість стримати Росію": Столтенберг несподівано сказав, як домогтися припинення вогню в Україні

Генсек НАТО розповів, як ефективно убезпечити Україну від російської агресії

У НАТО прокоментували пропозицію угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана про "припинення вогню" між Україною та РФ. В Альянсі вважають, що найкращий спосіб цього досягти — членство України в НАТО.

Про це на Громадському форумі НАТО заявив Генсек Єнс Столтенберг. Він зазначив, що якщо бої в Україні припиняться, то треба переконатися в тому, що не буде нової російської агресії.

Він нагадав, як Росія у 2014 році захопила спочатку Крим, а потім почала просуватися на Донбасі. І це попри укладання домовленостей.

"Ми сказали, що це неприпустимо. Тоді у нас була перша Мінська угода про визначення лінії припинення вогню. Вона була порушена, і Росія посунула лінію фронту далі на захід у 2014 році. У нас був "Мінськ-2" у 2015 році, і тоді росіяни чекали сім років і ми маємо повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року", — сказав генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що весь світ побачив схему, як "Росія брала Україну по шматочках". І якщо зараз буде досягнуто домовленості про припинення вогню, потрібно бути впевненими на 100% у тому, що війна на цьому закінчиться. При цьому він додав, що не має значення, де саме проходитиме лінія фронту.

Але щоб припинити вогонь, Україні потрібні гарантії безпеки. А забезпечити їх може лише членство в НАТО.

"Я твердо вірю, що під час припинення бойових дій ми повинні забезпечити, щоб Україна мала можливості для стримування майбутньої агресії з боку Росії. І, звичайно, найкращою і найсильнішою гарантією безпеки буде 5 стаття. Тому я вважаю, що спосіб забезпечити припинення цього — Це фактично членство в НАТО", — зазначив генсек Альянсу.

Також "Телеграф" розповідав, що Столтенберг назвав п’ять елементів "мосту в НАТО" для України. При цьому він додав, що поки в Україні триває війна, про вступ до Альянсу не йдеться.