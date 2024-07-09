НАТО проти Росії з Китаєм: армія якого блоку більш потужна

У росіян є вагома перевага мінімум у двох видах озброєння

Армія Північноатлантичного альянсу (НАТО) має більше солдатів, авіації та флоту, чим Росія. При цьому військово-політичний блок з 32 країн поступається РФ в артилерії та ядерних зарядах.

В арміях країн Альянсу сумарно служить 3 мільйони 438 тисяч 097 осіб, причому майже половина з них — військові Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє BILD.

У НАТО більше авіації. Згідно з інфографікою, країни Альянсу мають 3387 бойових літаків і 9030 гелікоптерів. Сумарно у Китаю та Росії менше одиниць авіації.

Альянс також має перевагу у морі. Ось скільки у них є морських судів різного виду:

есмінці — 95 (у РФ та КНР разом 63);

підводні човни — 144 (у Китаю та Росії разом 126);

фрегати — 134 (проти 54);

авіаносці — 17 (проти 3).

Водночас Росія перевершує країни НАТО у кількості реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та самохідних артилерійських установок (САУ). РФ має 1894 РСЗВ та 11710 САУ.

У Росії також більше ядерних боєголовок, ніж у США, Франції та Великобританії разом узятих. У РФ їх 5559, в той час, як у західної тріади їх 5580.

"Телеграф" раніше повідомляв, що у 2024 році армія України увійшла в п’ятірку найсильніших армій Європи. Їй навіть вдалось обігнати деяких стратегічних партнерів. І це при тому, що за рік Україна опустилась на три рядки.