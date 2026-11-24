Окрім камери, у кишеньковому телефоні були MP3-плеєр і FM-радіо

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У 2005 році Sony Ericsson K750i став першим масовим камерофоном із 2-мегапіксельною камерою, автофокусом і механічною шторкою об’єктива. Для знімка телефон можна було тримати горизонтально й натискати окрему кнопку спуску, як на цифровому фотоапараті.

Як працювала камера Sony Ericsson K750i та чим модель запам’яталася, розповідає "Телеграф". Щоб почати знімати, не треба було шукати камеру в меню: вона запускалася, щойно власник зсував шторку.

Як працювали автофокус і кнопка спуску

Кнопка спуску на бічній грані мала два положення. Під час легкого натискання камера наводила різкість, а натискання до кінця робило знімок. Це давало змогу спочатку сфокусуватися на людині чи предметі, а потім вибрати момент для кадру.

За слабкого освітлення можна було ввімкнути світлодіодну підсвітку. Після знімання шторку закривали: вона прикривала об’єктив, поки телефон лежав у кишені чи сумці. Спереду це був звичний кнопковий телефон із цифровою клавіатурою та джойстиком, а для знімання його повертали набік, щоб кнопка спуску опинилася під пальцем.

Знімки з камерофона можна було передати через Bluetooth або MMS Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як зберігали фото й ділилися ними

Для фотографій і музики можна було використовувати карту пам’яті Memory Stick PRO Duo. Це давало змогу зберігати більше кадрів, не звільняючи для кожного нового знімка місце у внутрішній пам’яті. Фото переглядали на кольоровому екрані телефона або переносили на комп’ютер.

Щоб поділитися кадром з однокласником чи одногрупником, можна було передати файл через Bluetooth, якщо обидва телефони були поруч. Sony Ericsson K750i також підтримував MMS: знімок можна було надіслати в повідомленні на інший телефон, який підтримував цей формат.

Скільки коштував цей телефон

На старті продажів у 2005 році Sony Ericsson K750i коштував близько 500 доларів, або приблизно 2560 гривень за тодішнім середньорічним курсом. Точна ціна в українських магазинах могла відрізнятися залежно від періоду продажу та постачальника.

Чому Sony Ericsson K750i хотіли мати під рукою

Для школярів і студентів привабливість моделі була в тому, що окремий фотоапарат для повсякденних кадрів можна було залишити вдома. Зняти друзів на перерві чи зробити групове фото після пар можна було тим самим телефоном, з якого вони дзвонили й писали SMS.

Дорогою на заняття з карти пам’яті можна було слухати власні MP3-файли. Для FM-радіо під’єднували дротову гарнітуру: її кабель слугував антеною.

Школярі й студенти могли знімати друзів телефоном, яким дзвонили й писали SMS Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" також розповідав, чому людям старшого віку буває складно відмовитися від паперових квитанцій на користь цифрових сервісів і звикнути до нових правил оплати.