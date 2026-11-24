Довелося б віддати понад три зарплати: скільки коштував Sony Ericsson K750i та чому його хотіли усі студенти
- Автор
-
- Дата публікації
-
Окрім камери, у кишеньковому телефоні були MP3-плеєр і FM-радіо
У 2005 році Sony Ericsson K750i став першим масовим камерофоном із 2-мегапіксельною камерою, автофокусом і механічною шторкою об’єктива. Для знімка телефон можна було тримати горизонтально й натискати окрему кнопку спуску, як на цифровому фотоапараті.
Як працювала камера Sony Ericsson K750i та чим модель запам’яталася, розповідає "Телеграф". Щоб почати знімати, не треба було шукати камеру в меню: вона запускалася, щойно власник зсував шторку.
Як працювали автофокус і кнопка спуску
Кнопка спуску на бічній грані мала два положення. Під час легкого натискання камера наводила різкість, а натискання до кінця робило знімок. Це давало змогу спочатку сфокусуватися на людині чи предметі, а потім вибрати момент для кадру.
За слабкого освітлення можна було ввімкнути світлодіодну підсвітку. Після знімання шторку закривали: вона прикривала об’єктив, поки телефон лежав у кишені чи сумці. Спереду це був звичний кнопковий телефон із цифровою клавіатурою та джойстиком, а для знімання його повертали набік, щоб кнопка спуску опинилася під пальцем.
Як зберігали фото й ділилися ними
Для фотографій і музики можна було використовувати карту пам’яті Memory Stick PRO Duo. Це давало змогу зберігати більше кадрів, не звільняючи для кожного нового знімка місце у внутрішній пам’яті. Фото переглядали на кольоровому екрані телефона або переносили на комп’ютер.
Щоб поділитися кадром з однокласником чи одногрупником, можна було передати файл через Bluetooth, якщо обидва телефони були поруч. Sony Ericsson K750i також підтримував MMS: знімок можна було надіслати в повідомленні на інший телефон, який підтримував цей формат.
Скільки коштував цей телефон
На старті продажів у 2005 році Sony Ericsson K750i коштував близько 500 доларів, або приблизно 2560 гривень за тодішнім середньорічним курсом. Точна ціна в українських магазинах могла відрізнятися залежно від періоду продажу та постачальника.
Чому Sony Ericsson K750i хотіли мати під рукою
Для школярів і студентів привабливість моделі була в тому, що окремий фотоапарат для повсякденних кадрів можна було залишити вдома. Зняти друзів на перерві чи зробити групове фото після пар можна було тим самим телефоном, з якого вони дзвонили й писали SMS.
Дорогою на заняття з карти пам’яті можна було слухати власні MP3-файли. Для FM-радіо під’єднували дротову гарнітуру: її кабель слугував антеною.
Раніше "Телеграф" також розповідав, чому людям старшого віку буває складно відмовитися від паперових квитанцій на користь цифрових сервісів і звикнути до нових правил оплати.