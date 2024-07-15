Суд изменил меру пресечения Червинскому: разведчик сможет увидеть семью

Заседание длилось 7 часов

Украинский разведчик Роман Червинский, которого обвиняют в превышении полномочий при попытке украсть российский самолет, вышел на свободу под залог в 9 миллионов гривен. За него высказали готовность поручиться 27 нардепов и еще 51 лицо.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Виктор Василюк. В свою очередь адвокат Константин Глоба добавил, что судебное заседание длилось около 7 часов.

"Новость, которую все ждали. Героя-разведчика Романа Червинского отпустили под залог! Наконец-то Роман сможет обнять своих детей, маму, жену, сестру. Спасибо всем, кто поддерживал и приближал эту промежуточную победу", — сообщил Василюк.

Адвокаты отметили, что представитель четырех пострадавших сообщили о выходе из дела, в то время как прокурор "все больше нервничает".

Как известно, Роман Червинский является бывшим сотрудником Главного управления разведки, которого обвиняют в превышении служебных полномочий во время попытки перегнать российский военный самолет в Украину. По данным обвинения, это привело к тому, что Россия нанесла удар по аэродрому "Канатове" в Кировоградской области летом 2022 года. Вследствие обстрела погиб командир военной части, а ранения получили 17 военнослужащих.

25 апреля 2023 года Червинского задержали. В СБУ тогда отметили, что выступали против проведения операции, но ее все равно провели даже без соответствующих разрешений. Разведчик утверждал, что получил разрешение от тогдашнего главы спецслужбы Ивана Баканова, а также от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Кроме того, в комментариях для СМИ Червинский говорил, что сам находился на аэродроме Канатово во время обстрелов, а также заявил, что "дело начали фабриковать" в ноябре 2022 года.