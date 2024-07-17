"Не ожидал до последнего момента": разведчик Червинский вышел из СИЗО (видео)

Червинский прокомментировал свой выход из СИЗО и поблагодарил всех, кто к этому причастен

Украинский разведчик Роман Червинский, за которого внесли залог в 9 млн гривен, вышел из СИЗО. Его встречали нардепы, его близкие и журналисты, с которыми он пообщался сразу после выхода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины София Федина. Она опубликовала прямую трансляцию, на которой было первое выступление Червинского после выхода из следственного изолятора.

"Я скажу честно, не ожидал до последнего момента, что меня отпустят. Ночь прошла как обычно, спокойно. Я поспал, утром позанимался.. Меня здесь приучили к дисциплине — в 6 утра зарядка", — рассказал Роман.

Он поблагодарил своих адвокатов и всех людей, которые его поддерживали. Впрочем, Червинский подчеркнул, что власть убила в нем веру в справедливость.

История Романа Червинского

Роман Червинский является бывшим сотрудником Главного управления разведки. Его обвиняют в превышении служебных полномочий во время попытки перегнать российский военный самолет в Украину. В обвинении указано, что это привело к тому, что Россия нанесла удар по аэродрому "Канатове" в Кировоградской области летом 2022 года. Тогда погиб командир военной части, а ранения получили 17 военнослужащих.

Червинского задержали 25 апреля 2023 года. В СБУ тогда отметили, что выступали против проведения операции, однако ее все же провели даже без соответствующих разрешений. Разведчик утверждал, что получил разрешение от тогдашнего главы спецслужбы Ивана Баканова и от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политический эксперт Сергей Иванов считает, что Червинский фактически повторяет судьбу комбата Семена Семенченко и Надежды Савченко.