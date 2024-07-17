На Сумщині до відключень світла додалася ще одна серйозна проблема: влада пішла на екстрені заходи

Рішення буде "накладним" для водоканалів

На Сумщині до відключень світла додалася ще одна проблема. У місті Конотоп, а також ще в одному населеному пункті практично немає водопостачання.

Про це розповів голова Конотопу Артем Семеніхін. За його словами, у зв’язку з відключеннями світла у двох мікрорайонах Конотопу, а також у селі Підлипне зараз практично відсутня ще й вода. Проте міська влада вже вирішує цю проблему.

"Зараз уже у тестовому режимі (а з 18 липня на постійній основі) з 6 до 10 ранку, а також з 16 до 22 години вечора водопостачання у цих двох районах, а також у селі Підлипне здійснюватиметься за допомогою генераторів", — розповів він.

Він зазначив, що це дуже "накладно" для водоканалу через велике споживання палива, але влада все ж таки пішла на таке рішення через спеку. Для цього довелося відмовитись від планових ремонтних робіт.

"Довелося відмовитися від ремонту каналізаційних колекторів і робіт з ремонту водогону, щоб просто забезпечити людей водою в таку страшну спеку", — пояснив Семеніхін.

Варто зазначити, що наразі не лише жителі Сумської області скаржаться на відключення води. Так, наприклад, у місті Дніпро під час тривалих відключень світла мешканці багатоповерхівок, які мешкають на високих поверхах, також мають деякі проблеми з водопостачанням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові немає світла не лише через графіки.