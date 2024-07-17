Киянам доведеться довго сидіти без світла: у ДТЕК розповіли про графіки відключень у середу

Городяни можуть залишитися без електрики по 7 годин і навіть більше

У середу, 17 липня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключень. Світло вимикатимуть впродовж всієї доби.

Про це повідомила компанія ДТЕК. Зазначається, що існує велика імовірність відключень у світло-сірих зонах.

Тобто з 06:00 в деяких споживачів світла не буде по 7 годин поспіль. Особливий дефіцит в енергосистемі прогнозують з 17:00 по 22:00.

Так, з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. Під час вечірнього піка споживання з 17:00 до 22:00, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

Зазначимо, що переглянути актуальну інформацію про відключення світла за вашою адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Нагадуємо, у Центрі досліджень енергетики розповіли, якщо не буде нових атак на інфраструктуру з боку російських окупантів та вчасно закінчиться ремонт на енергоблоках АЕС, то орієнтовно в кінці серпня — жовтні вже не буде відключень електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав, деякі українці скаржаться, що відключення світла відбувається не за анонсованими раніше графіками. На це є одразу п’ять причин.