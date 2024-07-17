Світла у Львові немає не лише через графіки: у чому причина відключень 17 липня

Найскладнішими будуть вечірні години

У середу, 17 липня, Україна продовжує жити за умов жорстких відключень світла. З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно. Така ситуація буде по всій країні, зокрема й у Львові.

Про те, як діятимуть графіки відключення світла у Львові, повідомляє "Львівобленерго". Там зазначили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області будуть застосовані погодинні відключення.

"Львівобленерго" публікує інфографіку відключень. Енергетики наголосили, що періоди в ній розділені по одній годині. Там також можна дізнатися, до якої групи відключень належить конкретна адреса.

Окрім погодинних відключень, у Львівській області є проблеми з електропостачанням через наслідки нічних гроз та пориви вітру. Негода в мысты триватиме.

"Станом на 07:00 через негоду знеструмлено 24 лінії електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 8 частково, 51 населений пункт повністю та 90 частково у різних районах Львівської області", — сказано в повідомленні "Львівобленерго".

Над відновленням електропостачання працюють 36 бригад "Львівобленерго", це — 154 особи. Також задіяно 54 одиниці техніки.

Як повідомляв "Телеграф", директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, коли в Україні стане менше відключень світла. І тому є кілька необхідних умов.