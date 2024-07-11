Без літнього та зимового часу: Рада незабаром розгляне затяжний законопроєкт

Це питання підіймалось з 2019 року

В Україні найближчим час Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт про скасовування переходу на зимовий та літній час. У разі ухвалення рішення восени та навесні не треба буде переводити годинник на час назад чи вперед.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, він буде підтримувати цю ініціативу.

"Згідно з попереднім порядком денним на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроєкт Спікера #4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що з 2019 року в Україні активно підіймалось питання про скасування переведення часу. Тоді ж це обговорював і Європейський Союз, що підштовхнуло й українських нардепів.

Проте, у 2021 році ВР не підтримала законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". За цим документом в Україні мав залишитись зимовий час і скасуватись перехід на літній. Тоді ж законопроєкт було направлено на допрацювання до Комітету з питань економічного розвитку. У жовтні 2021 року нардеп Руслан Стефанчук, автор документа, заявив, що народні депутати повернуться до обговорення питання пізніше.

У жовтні 2023 розгляд скасування переходу на зимовий час поновили, однією з причин стало те, що після переходу в Україні збільшується споживання електроенергії. Проте питання другого читання не підіймалось до 2024 року, водночас, за словами Железняка, розгляд відбудеться незабаром.

Нагадаємо, що деякі країни ЄС відмовились від переведення годинників, проте усі члени Союзу планують це зробити у 2026 році.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада найближчим часом повернеться до кадрових питань.