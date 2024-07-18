Переход на зимнее время: где будет темнеть уже после трех часов дня

Темнота днем станет обычным делом

Верховная Рада отменила переход на зимнее и летнее время, последний перевод часов украинцев ожидает в конце октября. Поэтому из-за этого нововведения в восточных областях начнет темнеть раньше.

Больше всего изменения затрагивают все области, которые находятся восточнее Киева. В холодное время года там начнет смеркаться после 15 часов. Как удалось узнать "Телеграфу", об этой проблеме нардепов предупреждали и раньше. В частности, была опубликована петиция, в которой писали о последствиях перехода на зимнее время, но ее не поддержали из-за недостаточного количества голосов.

Автор петиции отмечал, что перевод часов приведет к проблемам. С одной стороны летом будет очень ранний рассвет (в 1:30), а с другой — зимой в восточных областях начнет темнеть днем.

Больше всего от перевода часов на зимнее время пострадает левобережье Украины. Ранний рассвет и закат станет проблемой для жителей таких областей:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская.

В петиции также говорилось, что тьма повышает риски уличной преступности. Учитывая, что зимой начнет смеркаться после 15, дети, которые в это время возвращаются из школы, могут быть в опасности.

"В зимнее время темнеет часом раньше: например, в Запорожье зимой в 15:30, а летом в 21:00 уже будет темно! Это вызывает необходимость возвращения домой в темноте, что создает больший риск уличных преступлений, особенно для женщин и детей, а также большую аварийность на дорогах в условиях, когда вечер пик попадает на тьму!", ― говорится в петиции.

Журналист и экс-нардеп Виталий Чепинога подверг критике решение Рады перейти на зимнее время. Он напомнил, зачем вообще переводят стрелки часов.

"Телеграф" ранее сообщал, что из-за перехода на зимнее время вырастут расходы электроэнергии. Это плохое решение, учитывая дефицит в энергосистеме.