Корупціонерам дозволять відкупатися від в'язниці? Рада підтримала скандальний законопроєкт, деталі

НАБУ, САП та Антикорупційний комітет виступають проти цього законопроєкту

У четвер, 18 липня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11340. Він дозволятиме чиновникам, яких підозрюють у корупційних злочинах, йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зазначається, що "За" проголосував 231 депутат.

Железняк наголосив, що це сталося попри застереження збоку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Антикорупційного комітету.

"Коаліція протягнула через зал перше читання", — пише нардеп.

Зауважимо, що цей законопроєкт передбачає "альтернативний" спосіб вирішення кримінально-правових конфліктів.

Якщо його буде прийнято остаточно, то підозрюваний у корупції, щоб уникнути кримінальної відповідальності, зможе офіційно заплатити:

від 204 тисяч грн до 2,04 млн грн – у разі вчинення кримінального проступку;

від 2,057 млн до 20,4 млн грн – у разі вчинення нетяжкого злочину;

від 20,417 млн до 102 млн грн – у разі вчинення тяжкого злочину;

від 102 млн грн до 204 млн грн – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, що раніше САП разом з Комітетом Верховної Ради України наголошував на наявності у даному законопроєкті корупціогенного фактора.

"Ми вважаємо, що така норма законопроєкту не відповідає меті укладання угод про визнання винуватості, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками. На нашу думку, викриття організаторів корупційного кримінального правопорушення має бути невід’ємною умовою укладання таких угод", — наголошували у прокуратурі.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада зробила крок назустріч дефолту, адже прийнято важливий законопроєкт.