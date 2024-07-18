Рассвет после 9:00 утра: какие могут быть последствия после отказа от перевода часов в Украине

Украинцам объяснили, почему выгоднее оставаться на зимнем времени

Верховная Рада Украины отменила перевод часов на зимнее и летнее время. Последний перевод часов планируется в октябре 2024 года, то есть вся страна в дальнейшем будет жить по зимнему времени.

Как сообщает "24 канал" на то есть свои причины. Когда в Украине будет единое время, то солнце в разных уголках страны будет восходить по-разному, но оставаться на зимнем времени более выгодно.

В качестве примера украинцам предложили рассмотреть летнее и зимнее время в самом коротком (21 декабря) и самом длинном (21 июня) дне в году.

по зимнему времени рассвет в Киеве 21 июня наступает в 03:46, а в Харькове еще раньше — в 03:26.

по летнему времени в Киеве 21 декабря рассвет наступит в 08:56, а в Ужгороде солнце взойдет позже — аж в 09:21

Если бы на всей территории Украины оставили действительным летнее время, то на работу время от времени пришлось бы приходить еще до рассвета. А при зимнем времени восходы солнца будут отличаться. Поэтому в перспективе депутаты обсуждают установление в разных областях разного начала рабочего дня или учебного процесса. Это позволит жителям отдельных регионов с комфортом просыпаться и не идти на работу или с нее в потемках.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что журналист Виталий Чепинога раскритиковал отмену перевода часов. Он считает, что нардепы погарячились с принятием этого решения.