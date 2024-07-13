Субсидія на оренду житла для ВПО: за якої умови її надаватимуть

Якщо порядок надання субсидій на оренду затвердить уряд, початок роботи програми — це питання кількох місяців

Механізм надання субсидій для ВПО на оренду житла поки не затверджений. Наразі переселенці можуть претендувати на звичайну житлову субсидію — її ВПО надають навіть без договору оренди.

Тим часом у Мінсоцполітики продовжують обговорювати, як має виглядати субсидія на оренду житла. За попередніми підрахунками призначатимуть її тим родинам, де 30% доходу іде на оплату житла.

Призначатимуть субсидію на оренду за аналогічним принципом до житлових. Проте при індивідуальному розрахунку суми враховуватимуть окрім матеріального стану й рівня доходів, вартість самої оренди. Щоб порахувати скільки грошей виділятимуть на оренду, враховуватимуть соціальний норматив площі (13,5 кв.м на одного члена родини, але не менш як 35 кв.м на родину) та середній розмір оренди квадратного метра житла.

Обов’язковою умовою надання такого виду субсидії планують зробити офіційну угоду про оренду. Проєкт незабаром планують подати на розгляд уряду. Якщо його затвердять, то він почне працювати протягом наступних кількох місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як подати документи на отримання субсидії онлайн. Потрібно мати відскановані додаткові документи, якщо в них є потреба.