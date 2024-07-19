Йде витік радіації? У Росії паніка через "збій" на Ростовській АЕС, що відомо

Російський уряд ретельно намагається приховувати деталі події, у мережі вже почалася справжня паніка

На Ростовській атомній електростанції у Росії стався збій. З цієї причини у кількох регіонах РФ запровадили графіки тимчасового обмеження споживання електроенергії. У мережі з’явилася інформація про викид в атмосферу радіоактивних ізотопів і про те, що хмара радіації вже рухається вглиб Росії.

Дані про подію на АЕС з’явилися у різних пабликах у соціальних мережах. "Телеграф" вирішив розібратися, що сталося насправді та яку небезпеку несе ця аварія.

Хоча російський уряд ретельно намагається приховувати деталі події, у мережі вже розпочалася справжня паніка.

Аварія на Ростовській АЕС: що відомо

16 липня на Ростовській АЕС автоматика відключила один із енергоблоків через неполадки на турбогенераторі. В результаті було порушено енергопостачання у частині Краснодара та населених пунктах на узбережжі Чорного моря. До зони тимчасового відключення потрапили також Ставропілля, Ростов-на-Дону, деякі міста Дагестану, Карачаєво-Черкесії, а також Кабардино-Балкарії.

"Раніше на АЕС відключився один з енергоблоків через неполадки на турбогенераторі. У "Росенергоатомі" повідомили, що енергоблоки №2 і 4 працюють у штатному режимі і автоматика спрацювала відповідно до проектних алгоритмів. Радіаційне тло в нормі", — пише RT на русском.

Ситуацію прокоментували у Міненерго Росії. Там заявили, що блок N1 було відключено о 15:21 16 липня через помилкове спрацювання захисту. Для виявлення причин та максимально оперативного включення до мережі Ростовська АЕС мобілізувала всі зусилля, було виведено додатковий персонал на випадок позапланового ремонту. Обладнання перевірено, блок включений до мережі у найкоротші строки.

"Енергоблоки N1, 2 і 4 працюють у штатному режимі. Станом на 05:45 мск потужність блоків 2800 мегаватів. Енергоблок N3 знаходиться в плановому ремонті з 22 червня", — йдеться в повідомленні.

Блогер Serg Volin на своїй сторінці в соціальній мережі Х пише, що в результаті аварії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до півтора мільйона кюрі.

"Аварійний викид радіоактивної води на ростовській АЕС ще не локалізовано, крім того, йде постійний витік радіації. Радіоактивний фон у Ростові за вигадками Росатому в нормі, насправді він уже в 75 разів перевищив норму", — зазначив він.

За його словами, цю інформацію уряд Росії намагається ретельно приховувати, доки радіоактивна хмара рухається вглиб країни, у бік Саратова.

Детально про АЕС: що за станція, де знаходиться та як виглядає

Ростовська атомна електростанція розташована за 16 км від міста Волгодонська Ростовської області на березі Цимлянського водосховища. Електрична потужність чотирьох енергоблоків, що діють, становить 4071 МВт. Усі реактори — ВВЕР-1000. 4-й енергоблок було введено в експлуатацію у 2018 році.

Ростовська АЕС. Фото: Вікіпедія

У період з 2001 по 2010 роки станція називалася "Волгодонська АЕС", з пуском другого енергоблоку станцію знову перейменували на "Ростовську АЕС".

АЕС є філією АТ "Концерн Росенергоатом", який входить до електроенергетичного дивізіону Держкорпорації "Росатом" і є одним з найбільших підприємств електроенергетичної галузі Росії та єдиною в Росії.

Ростовська АЕС на карті

Ростовська АЕС є одним із найбільших підприємств енергетики Півдня Росії, що забезпечує понад 30% річного вироблення електроенергії в цьому регіоні. Електроенергія Ростовської АЕС надходить до Об’єднаної енергетичної системи Півдня Росії, до складу якої входять 13 регіональних енергетичних систем — суб’єктів Південного та Північно-Кавказького федеральних округів, по семи лініях напруги 500 кВ та 4 лініях напругою 220 кВ.

Ростовська АЕС. Фото: Вікіпедія

Чи є небезпека для України: куди дме вітер

Оскільки Ростовська область не так далеко від кордону з Україною, виникає побоювання, що аварія на АЕС може принести негативні наслідки і для нашої країни.

"Телеграф" перевірив, що за даними погодного сервісу Ventusky, вітер у тій частині зараз у напрямку від Вологданська у бік Астрахані. Нагадаємо, що АЕС розташована за 16 км від міста Волгодонська Ростовської області.

Таким чином, для України немає небезпеки радіаційної хмари.

Що пишуть у мережі: у росіян істерика

Поки в Росії намагаються навіяти своїх громадян, що нічого катастрофічного не трапилося й аварію на АЕС вже ліквідовано, у соціальних мережах самі росіяни починають сіяти паніку.

Втім, більше, ніж небезпека радіації, росіян цікавлять проблеми зі світлом.

Ростовці також скаржаться, що після перебоїв зі світлом, згоріла деяка побутова техніка, у когось зіпсувалися продукти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці червня поточного року біля Запорізької АЕС на тимчасово окупованій території внаслідок обстрілу та пожежі було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу. У МАГАТЕ розповіли, що це небезпечно.