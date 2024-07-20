Есть три способа: как выяснить, назначена ли субсидия
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Если в документах есть ошибка — ПФУ запросит дополнительные данные
После того, как человек подает документы на получение субсидии, у Пенсионного фонда есть 10-14 дней для того, чтобы предоставить ответ или запрос для уточнения данных. Вариантов ответа может быть несколько: субсидия назначена, субсидия не назначена или назначена нулевая субсидия.
Выяснить, каков ответ Пенсионного фонда на обращение, можно несколькими способами. Один из них лично обратиться в Пенсионный фонд снова, однако это может быть неудобно. Поэтому в ПФУ есть три онлайн инструмента для того, чтобы проверить данные:
- информация в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда
- информация в личном кабинете в приложении Пенсионного фонда
- информация на портале "Действие", для тех, кто при подаче документов воспользовался именно этим инструментом.
Для того чтобы использовать онлайн инструменты, нужно сначала зайти в личный кабинет. Для этого можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью или авторизоваться с помощью банка.
Если речь идет о портале Пенсионного фонда или соответствующем приложении, то в разделе "Мои сообщения" нужно найти "Индивидуальные сообщения" и там будет уведомление о результате. Также данные о начисленной субсидии можно просматривать в разделе "Моя субсидия".
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