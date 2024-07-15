Як дізнатися, чи надали субсидію: дзвонити в Пенсійний фонд не потрібно

Субсидію отримують понад 2 млн домогосподарств

Подати документи на отримання субсидії в Україні можна кількома способами. Серед них онлайн: через вебпортал Пенсійного фонду, портал "Дія"або ж через додаток ПФУ.

Для того, щоб дізнатись результат, надана вам субсидія, не надана чи у ній відмовлено, потрібно також звернутися до онлайн-інструментів, а не іти додатково в Пенсійний фонд. Для цього потрібно зайти на вебпортал Пенсійного фонду у свій особистий кабінет.

Він доступний після реєстрації з використанням електронного цифрового підпису або авторизації через банк. В розділі "Моя субсидія" можна не тільки подивитися відповідь від Пенсійного фонду щодо надання вам допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, а й пізніше з'явиться сума розрахунку субсидії. Дані мають з'явитися через 10 днів.

Нагадаємо, для кожного домогосподарства вона розраховується індивідуально і залежить від кількості проживаючих членів, їхнього майнового стану та статків членів родини всіх проживаючих. Подати документи на отримання субсидії можна в будь-який місяць.

При подачі документів в липні для частини заявників субсидія буде розраховуватися до кінця неопалювального періоду, тоді як більшість може претендувати на розрахунок до початку наступного неопалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року. Серед категорій, яким може знадобитися повторне звернення перед початком опалювального сезону, люди яким нарахували субсидію на неопалювальний період в розмірі 0 грн, адже при початку опалювального сезону вартість комунальних послуг значно виросте.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні хочуть запустити ще один вид субсидії — субсидію для внутрішньо переміщених осіб на оплату оренди. Наразі така допомога урядом ще не затверджена, проте вже попередньо відомо деякі її нюанси.