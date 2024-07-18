У вересні на автомобілістів чекає подвійний ціновий удар

Як вплине зростання акцизів на вартість бензину та автогазу

У четвер, 18 липня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про зростання акцизів на пальне. Неминучим наслідком цього стане підвищення цін на пальне в Україні. І насамперед подорожчання торкнеться автогазу.

Таку думку висловили експерти паливного ринку. За їхніми словами, зростання цін на автомобільний газ буде приблизно у 2,5 раза вищим, аніж на бензин або дизельне пальне.

Так, на думку експерта паливного ринку Сергія Куюна, внаслідок підвищення акцизу бензин подорожчає на 1,5 грн, дизель – на 2 гривні та автогаз – на 5 грн за літр.

"По бензину та дизелю взагалі є всі шанси пройти непомітно, якщо світовий ринок у серпні просяде. Газ здорожчає. Але все рівно залишиться дуже вигідним пальним. Зараз він дешевше бензину на 30 грн, буде — на 27. Багато років держава допомагала споживачам скрапленого газу, надавала пільги, тепер держава потребує допомоги. А точніше — ми всі, бо ці гроші підуть на оборону всіх нас. За моїми розрахунками, додатково бюджет отримуватиме понад 6 млрд грн щомісяця", — зазначає експерт.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, подорожчання пройде у два етапи. Спочатку приблизно 3—5 вересня бензин та дизель подорожчають приблизно на 1 гривню, автогаз – на 3 гривні. Приблизно 15—20 вересня відбудеться другий етап зростання цін — ще на 50 копійок для бензину, 1 гривню — для дизеля та 2 гривні — для автогазу.

"До 1 вересня продавці ще оперуватимуть партіями товару, закупленими та розмитненими до введення акцизу, тому подорожчання не буде різким. Спочатку зростання становитиме 60—70%, а за два тижні, коли будуть завезені нові партії зі сплатою підвищених податків, пальне подорожчає ще на 30—40%", — підкреслив "Телеграфу" Дмитро Льоушкін.

Також на вартість пального восени може вплинути зростання цін на нафту та зміна курсу долара. На думку того ж Дмитра Льоушкіна, до осені в умовах передвиборчих перегонів у США республіканці можуть спробувати підвищити ціну на нафту та пальне, щоб викликати невдоволення американців.