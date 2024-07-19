Ціна вже впала на третину: молодий овоч продовжує дешевшати, що буде надалі

Місцями його вартість складає 8 гривень

Більшість сезонних товарів продовжують дешевшати через збільшення пропозиції на ринку. Така тенденція зберігатиметься для картоплі нового врожаю, яка за тиждень подешевшала на майже 30%.

Наразі картоплю нового врожаю фермери продають за ціною 8-15 гривень. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Причиною зниження цін на цей овоч стала спекотна погода, яка призвела до прискорення темпів збору картоплі, що своєю чергою спричинило збільшення пропозиції на полицях магазинів.

Аналітики додають, що зараз картоплю нового врожаю можна купити в середньому на 20% дешевше, аніж торік. Водночас вони зазначають, що більшість виробників не виключають подальшого зниження цін на картоплю, якщо темпи збуту цієї продукції найближчим часом не прискоряться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні очікується здорожчення продуктів. Є певні вагомі чинники, які будуть чинити опір на ціни.