Не повторюйте за росіянами: Фаріон пояснювала часту помилку в українській мові

У деяких випадках можна обійтися і без цього слова

Останнім часом багато українців та іноземців виявляють особливий інтерес до вивчення української мови. Однак це ускладнюється великою кількістю русизмів, які часто проскакують у повсякденних розмовах.

Серед таких можна назвати використання слова "один". Українські альтернативи були викладені у книзі "Мовна норма: знищення, пошук, відновлення" авторства Ірини Фаріон.

Зазначається, що багато випадків його застосування перекочували в українську мову з російської в радянські часи, хоча в більшості випадків правильно не використовувати це слово зовсім.

Як приклад таких виразів наводяться:

у разі "один замок чого вартий" краще використовувати "сам(ий) (лише) замок чого вартий";

один і той же — той самий;

один сум, зневіра — тільки сум, зневіра;

одна та сама вартість — та сама вартість;

одна третина випускників — третина випускників;

одне недорозуміння — цілковите недорозуміння;

однією і тією ж мовою — тією самою мовою.

Як повідомлялося раніше, Фаріон також говорила, що у багатьох випадках також не варто використовувати слово "займатися". Це типові лексичні помилки, яких можна уникнути.