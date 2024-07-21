Не повторюйте за росіянами: Фаріон пояснювала часту помилку в українській мові
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У деяких випадках можна обійтися і без цього слова
Останнім часом багато українців та іноземців виявляють особливий інтерес до вивчення української мови. Однак це ускладнюється великою кількістю русизмів, які часто проскакують у повсякденних розмовах.
Серед таких можна назвати використання слова "один". Українські альтернативи були викладені у книзі "Мовна норма: знищення, пошук, відновлення" авторства Ірини Фаріон.
Зазначається, що багато випадків його застосування перекочували в українську мову з російської в радянські часи, хоча в більшості випадків правильно не використовувати це слово зовсім.
Як приклад таких виразів наводяться:
- у разі "один замок чого вартий" краще використовувати "сам(ий) (лише) замок чого вартий";
- один і той же — той самий;
- один сум, зневіра — тільки сум, зневіра;
- одна та сама вартість — та сама вартість;
- одна третина випускників — третина випускників;
- одне недорозуміння — цілковите недорозуміння;
- однією і тією ж мовою — тією самою мовою.
Як повідомлялося раніше, Фаріон також говорила, що у багатьох випадках також не варто використовувати слово "займатися". Це типові лексичні помилки, яких можна уникнути.