Не повторяйте за россиянами: Фарион объясняла частую ошибку в украинском языке

В некоторых случая можно обойтись и без этого слова

В последнее время многие украинцы и иностранцы проявляют особый интерес к изучению украинского языка. Однако это затрудняется обилием русизмов, которые часто проскакивают в повседневной речи.

Среди таковых можно отметить использование слова "один". Украинские альтернативы были изложены в книге "Мовна норма: знищення, пошук, віднова" авторства Ирины Фарион.

Отмечается, что многие случаи его применения перекочевали в украинский язык из российского в советские времена, хотя в большинстве случаев будет правильно не использовать его вовсе.

В качестве примера таковых выражений приводятся:

в случае "один замок чого вартий" лучше использовать "сам(ий) (лише) замок чого вартий";

один і той же — той самий;

один сум, зневіра — тільки сум, зневіра;

одна й та сама вартість — та сама вартість;

одна третина випускників — третина випускників;

одне недорозуміння — цілковите недорозуміння;

однією й тією ж мовою — тією самою мовою.

Как сообщалось ранее, Фарион также говорила, что во многих случаях также не стоит использовать слово "займатися". Это типичные лексические ошибки, которых можно избежать.