Не повторяйте за россиянами: Фарион объясняла частую ошибку в украинском языке
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В некоторых случая можно обойтись и без этого слова
В последнее время многие украинцы и иностранцы проявляют особый интерес к изучению украинского языка. Однако это затрудняется обилием русизмов, которые часто проскакивают в повседневной речи.
Среди таковых можно отметить использование слова "один". Украинские альтернативы были изложены в книге "Мовна норма: знищення, пошук, віднова" авторства Ирины Фарион.
Отмечается, что многие случаи его применения перекочевали в украинский язык из российского в советские времена, хотя в большинстве случаев будет правильно не использовать его вовсе.
В качестве примера таковых выражений приводятся:
- в случае "один замок чого вартий" лучше использовать "сам(ий) (лише) замок чого вартий";
- один і той же — той самий;
- один сум, зневіра — тільки сум, зневіра;
- одна й та сама вартість — та сама вартість;
- одна третина випускників — третина випускників;
- одне недорозуміння — цілковите недорозуміння;
- однією й тією ж мовою — тією самою мовою.
Как сообщалось ранее, Фарион также говорила, что во многих случаях также не стоит использовать слово "займатися". Это типичные лексические ошибки, которых можно избежать.