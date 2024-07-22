Трагедия на канатной дороге в Киеве: где еще есть опасные аттракционы, которые могут оборваться

Список опасных аттракционов

В воскресенье, 21 июля, Украину потрясла трагедия на канатной дороге в столице. Трос, натянутый над Днепром возле пешеходного моста неожиданно оборвался. В результате аварии на троллее погиб 20-летний парень из Винницы.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям, где еще в стране есть опасные канатные дороги и сомнительные развлечения. Ведь вариантов для веселого и активного отдыха нынче тьма — аквапарки, батуты, всевозможные качели и карусели, канатные дороги и др.

Однако не стоит забывать, что такие места — зона повышенной опасности, где могут произойти несчастные случаи и трагедии.

Начнем со столицы. В разных районах Киева есть ряд локаций, где можно получить небольшую дозу адреналина и покататься на аттракционах. Не менее опасным, чем троллей над Днепром, является роуп-джампинг с паркового моста.

Еще один экстремальный вид развлечений — банджи-джампинг — находится в столичном Гидропарке. Высота вышки — 40 м.

Основой этих аттракционов является прыжок и дальнейшее свободное падение с высокого объекта и переходом в амплитуду маятника.

Роупджампинг есть не только в столице. Такое развлечение есть и в Днепропетровской области. Прыжки проходят на Криворожском шоссе. Даже высоту можно выбрать — 35 м и 75м.

Аналог троллея — это зиплайн. Он есть на озере Дидоровка в Голосеевском лесу.

Стоит отметить, что опасные аттракционы есть не только в Киеве. Например, еще один троллей есть в Буковеле. Его длина составляет 1130 метров с перепадом высоты больше, чем 190 м.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве нашли тело парня, который сорвался с канатной дороги в Киеве.