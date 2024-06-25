"Не хотів віддавати речдок": Тищенко розбив об стіл свій телефон на очах у ДБР (відео)

Інцидент із Тищенком потрапив на відео

Народний депутат України Микола Тищенко, який отримав підозру від ДБР у справі про напад на колишнього військового, під час "візиту" правоохоронців знищив свій мобільний телефон. Все це відбувалося просто на очах представників бюро.

Про це повідомив український журналіст Костянтин Андріюк, оприлюднюючи відповідне відео. На кадрах можна побачити, як Тищенко спочатку не називає свого прізвища на вимогу правоохоронців, а потім раптово для всіх присутніх починає розбивати свій телефон об стіл. Після того, як гаджет отримав серйозні пошкодження, нардеп вирішив "посилити ефект", згинаючи його своїми руками до хрускоту скла.

За словами журналіста, на такі дії Тищенко пішов нібито, щоб не віддавати телефон як речовий доказ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався з юридичними тонкощами ймовірних наслідків для відомого ресторатора з мандатом нардепа і борця з кол-центрами: Чи позбавлять Тищенка мандата нардепа після скандалу у Дніпрі? Що кажуть у Раді.

Також ми повідомляли про те, що знайшли у Тищенка під час обшуку.