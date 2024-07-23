Є російський слід: з'ясувалося, як мама нардепа Дубінського придбала квартиру в Барселоні майже за 300 тис. євро

Гроші могли надійти з РФ

Мати одіозного нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді, пенсіонерка Алла Березовська стала власницею квартири в Барселоні через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення. Вартість цієї нерухомості сягає 288 000 євро.

Про це повідомили у громадській ініціативі "Голка". Там посилаються на джерела в спецслужбах.

Згідно з матеріалом, у тій самій Барселоні цивільна дружина Дубінського – Олена Деккерт, теж придбала квартиру за 100 000 євро. Але наприкінці 2021 року. Саме туди одіозний нардеп їздив рік тому під прикриттям хворого батька.

В матеріалі йдеться, що Обранка Дубінського придбала квартиру через кілька тижнів після того, як проти нардепа ввели персональні санкції у США.Це підтверджується інформацією з реєстрів.

Слід зауважити, що перед придбанням квартири родина Дубінського отримала на банківські рахунки значну суму коштів від громадянок РФ Ксенії Юріївни Шишкової (Кац) 1988 р.н., та її матері – Олени Борисівни Кац. Це також повідомили "Голці" джерела в спецслужбах. Інсайдери уточнили, що кошти надійшли низкою переказів 212 139 євро (ця сума надійшла кількома переказами на початку 2022 року) та 73 000 євро.

Профіль Ксенії Кац вдалося знайти у соцмережі LinkedIn. Її місцем роботи значиться TvoiDom Spain SL.

Ксенія Кац отримала освіту в Московському державному університеті (МГУ) з 2005 по 2010 роки. Далі продовжила навчання в Бельгії. Про це вона сама написала у профілі в соцмережі.

У спецслужбах також повідомили, що орієнтовно у 2008 році Кац працювала в Адміністрації президента Росії.

Автори розслідування припустили, що саме ці гроші мати та цивільна дружина Дубінського могли використати на придбання житла в іспанському місті.

Нагадаємо, що у 2020 мати Дубінського подарувала сину три елітні авто. У період з 2015 по 2021 роки на рахунки пенсіонерки внесли готівкою 7,3 млн грн. При цьому її офіційний дохід за цей період склав 2,8 млн грн. Слідство вважає, що мати використовувала раніше готівку для придбання нерухомості, яку, ймовірно, надав її син – Дубінський. Торік суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та арештував майно Дубінського та його родини. Зокрема, 15 автомобілів, 22 квартири та вісім земельних ділянок.

Після цього в мережі навіть створили мем про мати нардепа.

"Голка" пише, що Дубінський вже після 2014 року їздив в Росію – у Москву та Пітер. Щонайменше 2 рази. У 2018 році він відвідував Москву, а перед парламентськими виборами – Пітер. З Пітера до Києва він повернувся 14 жовтня 2019 року через Барселону – за кілька тижнів до дня голосування.

Про ці перельоти свідчать транзакції його картки 11 та 12 жовтня 2019 року.

При цьому у соцмережах у 2019 році, саме перед парламентськими виборами і між двома поїздками в РФ, обговорювали той факт, що Дубінський називав гасло "Слава Україні" нацистським.

Раніше "Телеграф" повідомив, що колишній "Слуга народу" Олександр Дубінський міг підтримувати зв’язок із Головним управлінням розвідки Росії у 2019 році.