Одіозний нардеп Дубінський образив журналіста: той не став мовчати і жорстко відповів депутату

Нардеп та журналіст уже один раз посперечалися

Народний депутат Олександр Дубінський, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді, знову накинувся на кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. Цього разу нардеп побіжно згадав відео репетиції харківських школярів, яке свого часу наробило багато шуму в мережі.

Хоча його допис здебільшого стосувався питань оборони на Харківському напрямку, але з якоїсь причини він примудрився підв’язати до цього журналіста. При цьому Дубінський назвав Доброносова "убл**очним".

У своєму повідомленні Дубінський засумнівався щодо ефективності оборонних споруд на північному сході Харківської області, де росіяни нещодавно розпочали чергову спробу наступу.

Доброносов вже відповів на цей випад нардепа та поцікавився, як той може писати повідомлення, перебуваючи у СІЗО. Крім того, журналіст нагадав, що росіяни вже офіційно називали його ворогом, тоді як Дубінський отримав підозру через можливу роботу на Москву.

"Очевидно, пан Дубінський дуже образився після нашої останньої розмови у суді. Мене частіше почали критикувати ворожі боти та інші шанувальники Олександра", — написав Доброносов.

Як повідомлялося раніше, Дубінський та Доброносов вперше посперечалися на судовому засіданні 9 травня.

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року Служба безпеки України оголосила чинному народному депутату Олександру Дубинському підозру у державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Дубінський мав позивний "Буратіно" та входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії