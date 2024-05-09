Дубінський посперечався з журналістом "Телеграфа" про критику влади під час війни, мобілізацію та мову (відео)

Дубінський вкотре заявив, що його справа нібито політично мотивована

Народний депутат Олександр Дубінський, який перебуває в СІЗО, завів відверту розмову перед новим засіданням суду 9 травня. Зокрема народний обранець заговорив про мову та мобілізацію.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, з яким у нардепа і почалася відверта суперечка. Під час неї Дубінський вкотре заявив, що його справа нібито політично вмотивована. А після цього раптово вирішив поцікавитись у журналіста:

"Ви самі як вважаєте, чи бояться українці, що до них СБУ ось так постукає у будинки? Підтримуєте таку риторику?"

У відповідь на це Ян Доброносов відповів, що він не може критикувати владу, оскільки зараз триває війна.

"Тобто можна зараз красти і робити все, що завгодно. Головне, що критикувати не можна?", — перебиває Дубінський.

На це журналіст пояснив, що вважає, що він не може критикувати владу "на такому рівні, як ви. Тому що у вас була інформація. Критикувати потрібно аргументовано".

Після цього Дубінський перевів тему на мобілізацію та підвів до того, що його опонент по суперечці не критикує владу нібито через небажання бути мобілізованим. Доброносов відкинув домисли Дубінського і відповів, що не боїться бути мобілізованим. Більше того, він зауважує, що по роботі він вже не рідко бував на фронті як кореспондент.

"Я не боюся цього. Якщо мене запруть з політичних мотивів, то я не боюся цього. Я з собою це вже проговорив. А чому я не маю права критикувати? У мене немає конкретних аргументів. Я не можу сказати, наприклад, вкрали ось тут. Ось коли я в Раді знімав СМС — я бачив і це передавав", — пояснив кореспондент.

Далі розмова зайшла про мову, а саме про те, що Дубінський розмовляє мовою країни агресора, будучи лідером думок.

"Як би ви цього не хотіли, у нас у країні зберігається 30 або 40 відсотків людей, які розмовляють російською", — так пояснив свою позицію Дубінський.

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року Служба безпеки України оголосила чинному народному депутату Олександру Дубінському підозру у державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Дубінський мав позивний "Буратіно" та входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

У СБУ зазначили, що основне завдання цієї організації полягало у розхитуванні суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитації нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від військової розвідки Росії. За даними правоохоронців, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

Це третя справа, фігурантом якої є Дубінський. Перша стосується його виїзду за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Під час поїздки подруга нардепа "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. Друга справа проти нардепа – про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.