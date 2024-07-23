Зеленський вніс до Ради важливу пропозицію щодо мобілізації і не тільки

Це буде вже в 12-й раз

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію щодо продовження дії загальної мобілізації та військового стану. Якщо його підтримають, то строки відповідних заходів буде продовжено вже в 12-й раз.

Законопроєкти було опубліковано на сайті Верховної Ради. Варто зазначити, що зараз мобілізація та воєнний стан діють до 11 серпня 2024 року. Найімовірніше, ці заходи будуть продовжені ще на 90 діб.

Довідково: воєнний стан в Україні було запроваджено 24 лютого 2022 року. Спочатку його продовжували на 30 діб, проте потім почали робити це одразу на 90, що є максимальним передбаченим законодавством терміном.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки українців можна забронювати від мобілізації. На сьогоднішній день відстрочку вже отримали близько 800 тисяч військовозобов’язаних громадян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні розглядають питання бронювання від мобілізації ФОП. Однак це можливо за кількох умов.