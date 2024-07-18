Скільки українців можна забронювати від мобілізації: місць залишилось небагато

Їх кількість обмежена державою

В Україні стало доступне електронне бронювання через "Дію", але кількість вільних місць обмежена. Всього отримати бронь можуть 1 мільйон 200 тисяч людей.

800 тисяч військовозобов’язаних громадян вже заброньовані. Такі цифри заступник міністра економіки Віталій Кіндратів повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Тобто, вже дві третіх від усієї кількості місць вже зайняті. Отримати бронь можуть приблизно 400 тисяч військовозобов’язаних українців.

Економічне бронювання дає можливість отримати відстрочку для половини працівників мобілізаційного віку. Таку можливість мають підприємства, які є критично важливими для економіки. Для цього потрібно відповідати хоча б трьом з семи критеріїв.

Усіх військовозобов’язаних можуть забронювати підприємства, які працюють задля забезпечення потреб Сил оборони. Також отримати відстрочку для 100% співробітників мобілізаційного віку можуть енергетичні компанії, підприємства ОПК та ті, які займаються будівництвом фортифікаційних споруд.

В деяких випадках відстрочку від мобілізації можуть отримати чоловіки, які працюють на грантових проєктах. Проте у цьому випадку є одне важливе обмеження. Цей проєкт повинен проходити як міжнародна технічна підтримка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні розглядають питання бронювання від мобілізації ФОП. Проте це можливо за декількох умов.