Загадковий літак британських ВПС облетів усю Україну аж до кордону з РФ: куди прилетів (карта)

Літак кружляв над країною близько семи годин

Над територією України вкотре нібито зафіксували літак, який пролетів над усією країною, у тому числі кружляв біля Києва. Йдеться про британський навчально-пілотажний літак Grob Prefect T1 з реєстраційним номером ZM300.

Дані з’явились на сайті Flightradar24. Там зазначено, що політ був нібито здійснений у вівторок, 16 липня, починаючи з 15:30.

Згідно з інформацією сайту для спостереження за літаками в режимі реального часу, спочатку о 15:25 на Кіровоградщині біля села Завалля з’являється вертоліт Christophorus Flugrettungsverein OE XVP. За кілька хвилин він пропадає біля села Войтівка на Вінниччині.

Слідом за ним на радарі з’являється літак Grob Prefect T1. Він прямує через Гайсин у Вінницькій області у бік Білої Церкви. Далі через Ірпінь він попрямував у бік Києва. Облетівши столицю, він рушив у бік Черкаської, а потім знову Кропивницької області.

Далі він летів у бік Умані й потім у напрямку Житомира. Звідти літак пролетів через Рівненську область і полетів до Львівщини. Наступною точкою була Івано-Франківська область, після чого Чернівці.

Після цього літак попрямував на південь України у бік Одеси та змінив курс на Миколаїв. Потім він пролетів Кривий Ріг і попрямував до Запоріжжя. Далі літак полетів до Донецька. Наступною стала Харківська область. Зробивши ще одне коло, літак зник на Одещині після 22:30.

Що відомо про літак

Це двомісний турбореактивний навчально-пілотажний літак Grob Prefect T1 із реєстраційним номером ZM300. Він приписаний до навчальної бази королівських ВПС у Кронвелі.

Він призначений для навчання пілотів як цивільної, так і військової авіації. Хвіст вважається низько посадженим, що також імітує деякі типи літаків та сприяє навчанню.

Зазначимо, що, можливо, цей "політ" був лише збоєм системи. В історії польотів цього літака немає України 16 липня. При цьому слід додати, що з початку повномасштабного вторгнення пасажирське авіасполучення з нашою країною було повністю припинено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні поточного року над територією України нібито пролетів пасажирський літак. Йдеться про "Боїнг", який належить "Турецьким авіалініям".

Тоді ж керівник держпідприємства "Украерорух" Андрій Ярмак на запит "Телеграфа" прокоментував інформацію. За його словами, про порушення повітряного простору України пасажирським літаком не йдеться. Він пояснив, що це був збій у системі самої програми Flightradar, що відображає рух літаків по всьому світу.