Ваші предки залишили слід в історії України: які прізвища на це вказують

Більшість з них ви точно чули

Походження майже кожного українського прізвища унікальне та неповторне, деякі з них пішли від відомих людей, які залишили слід в історії України, а деякі - від вмілих кухарів.

Про це йдеться у роботі Юліана Редька "Сучасні українські прізвища". Зазначається, що кожне прізвище має свою історію, яка може розповісти про те, чи був його носій видатною особистістю, чи активним учасником історичних подій.

Українські родові імена, які вказують на приналежність до князів чи великих воїнів доволі поширені. Проте є серед них і ті, що пішли від скромних представників місцевої влади, таких як старости та писарі.

Прізвища, які залишили слід у минулому країни

Могила;

Войт;

Волинець;

Косаківський;

Хоткевич;

Войтенко;

Чернецький;

Боярчук;

Чорторийський;

Війт;

Писар;

Ружинський;

Великий;

Старостюк;

Любомирський;

Віщий;

Нимерович;

Мудрий;

Писарчук;

Солтис;

Виговський;

Писаренко;

Старостенко;

Заславський;

Вишневецький.

Саме ці родові імена відобразили багатогранність української історії і суспільства, розкриваючи багатство культурного та соціального досвіду минулих поколінь.

Нагадаємо, що в Україні також є прізвища, які утворились ще за часів язичництва. Більшість з них походить від назв богів та духів тих часів.

Раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали українцям з роду ворожок та знахарів.