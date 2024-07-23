Відповідь вас здивує: чи мобілізують чоловіків з дітьми від трьох різних жінок

Є кілька нюансів

В Україні продовжує діяти обов'язкова мобілізація для військовозобов'язаних, але батько трьох і більше дітей може отримати відстрочку. Проте чи поширюється це правило, якщо усі діти від різних жінок.

"Телеграф" розбирався у цьому питанні. Згідно з чинним законодавством чоловік багатодітної сім'ї має право на відстрочку.

Зауважимо, що багатодітна – це сім’я, в якій подружжя перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей. Проте, якщо чоловік має декілька дітей і не проживає з ними, але сплачує аліменти і не має заборгованостей за ними він може отримати відстрочку. В такому випадку, він має надати до територіального центру комплектування (ТЦК) усі відповідні документи.

Чоловіки, які мають заборгованість за сплату штрафу на більше ніж три місяці не можуть отримати відстрочку.

Водночас, якщо у чоловіка є двоє власних дітей від попереднього шлюбу, а він уклав шлюб з іншою жінкою з дитиною, у якої немає батька або він не сплачує аліменти, що засвідчується довідкою з виконавчої служби. Тоді військовозобов’язаний буде мати відстрочку, за умови також підтвердження відсутності аліментних заборгованостей перед власними дітьми.

У такому випадку чоловік вважатиметься тим, що утримує три і більше дитини.

Нагадаємо, є один важливий момент щодо тих, хто може отримати відстрочку від призову, якщо батьки мають інвалідність

Раніше "Телеграф" розповідав, чи каратимуть військовозобов’язаних за кордоном за неоновлення даних.