Військові діють чітко по законодавству: чому чоловіків примусово доставляють до ТЦК

Працівники військкомату регулярно проходять навчання, аби вміти правильно розмовляти з українцями

В Україні під час загальної мобілізації військовозобов'язаним роздають повістки. Якщо відмовитись від неї, то особу можуть силоміць доставити до ТЦК.

Чому працівники ТЦК примусово привозять українців до військкоматів, пояснив начальник Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий в інтерв’ю газеті "Вечірній Київ". Він радить військовозобов'язаним дотримуватись законів.

"Кожен має дотримуватися того законодавства, яке в нас діє. І скажу, якби так чинили всі й завжди, то в нас взагалі не було б оцих всіх черг, експрес-мобілізації, як ви кажете, і так далі. Якщо людину зупиняють на вулиці, а в неї немає при собі ВОД (військово-облікового документу), в базі значиться, що її взагалі розшукують, то ми просто змушені вдаватися до таких методів як примусова доставка до ТЦК", – пояснив він.

Новосядлий зауважує, що його підлеглі регулярно проходять інструктажі, на яких вчать правильному спілкуванню з громадянами на вулиці, аби при розмові залишатися в межах правового поля.

Він також додає, що його колеги часто стають свідками або учасниками ситуацій, коли громадяни одразу спілкуються на підвищених тонах, забуваючи, що працівники ТЦК — це вчорашні військові, які отримали контузію чи каліцтво на передовій.

"А сьогодні вони повинні працювати під таким психологічним та емоційним тиском, бо хтось собі вирішив, що вони чинять незаконно. При цьому — сам ігнорує законодавство", — резюмує Новосядлий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому у першу чергу будуть надсилати повістки після 16 липня.