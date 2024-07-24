Военные действуют четко по законодательству: почему мужчин принудительно доставляют в ТЦК

Работники военкомата регулярно проходят обучение, чтобы уметь правильно разговаривать с украинцами

В Украине во время общей мобилизации военнообязанным раздают повестки. Если отказаться от нее, то лицо могут насильно доставить в ТЦК.

Почему работники ТЦК принудительно привозят украинцев в военкоматы, объяснил начальник Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью газете "Вечерний Киев". Он советует военнообязанным соблюдать законы.

"Каждый должен придерживаться того законодательства, которое у нас действует. И скажу, если бы так поступали все и всегда, то у нас вообще не было бы этих всех очередей, экспресс-мобилизации, как вы говорите, и так далее. Если человека останавливают на улице, а у него нет при себе ВУД (военно-учетного документа), в базе значится, что его вообще разыскивают, то мы просто вынуждены прибегать к таким методам как принудительная доставка в ТЦК", – объяснил он.

Новосядлый отмечает, что его подчиненные регулярно проходят инструктажи, на которых учат правильному общению с гражданами на улице, чтобы при разговоре оставаться в пределах правового поля.

Он также добавляет, что его коллеги часто становятся свидетелями или участниками ситуаций, когда граждане сразу общаются на повышенных тонах, забывая, что работники ТЦК – это вчерашние военные, получившие контузию или увечье на передовой.

"А сегодня они должны работать под таким психологическим и эмоциональным давлением, потому что кто-то решил, что они поступают незаконно. При этом — сам игнорирует законодательство", — резюмирует Новосядлый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому в первую очередь будут посылать повестки после 16 июля.